Le trophée du Prix d'Amérique est made in Sarthe

Deux Sarthois participeront ce dimanche après midi au 101ème Prix d'Amérique ce dimanche à Vincennes : Jean-Michel Bazire, surnommé le zidane des courses (4 fois vainqueur), au sulky de Davidson du Pont et Alexandre Abrivard (2ème en 2019) avec Féérie Wood.

Si l'un des deux l'emporte, il soulèvera un trophée made in Sarthe. C'est en effet la fonderie d'art Macheret, basée à Montfort-le-Gesnois qui a été sélectionnée par le Trot, l'organisateur du Prix d'Amérique, pour réaliser le trophée de la plus prestigieuse course hippique du monde.

Un gros défi pour la fonderie sarthoise

Le trophée qui mesure 60 cm et pèse 7 kilos a été conçu à partir d'une esquisse imposée par le Trot. Cela a été un immense défi explique Paul Macheret. "Il y avait un challenge technique énorme parce que c'est une coupe résolument moderne de par les matériaux et les techniques utilisées : de l'impression 3D, de la gravure chimique sur du léton, un cintrage et un placage de nickel. Et je pense qu'on était pas nombreux à pouvoir le faire notamment dans les temps". La fonderie Macheret n'a eu en effet que 3 semaines pour réaliser le trophée et 6 répliques remises aux drivers issus des qualifications.

Au panthéon des fabricants de trophées

Après avoir déjà réalisé, entre autres, le Trophée du Vendée globe, la fonderie Macheret a donc convaincu l'organisation d'une autre épreuve médiatisée mondialement. "C'est une fierté pour tous nos collaborateurs et une très belle image pour la fonderie. C'est du prestige. Cela nous place au panthéon des fabricants de trophées. Et avec les réseaux sociaux, la visibilité est décuplée donc c'est aussi un outil de communication très fort."