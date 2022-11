Le tunnel du Mont-Blanc fermé à cause d'une panne informatique

Il n'est pas possible d'emprunter le tunnel du Mont-Blanc ce jeudi matin. L'ouvrage est fermé à la circulation à cause d'une panne informatique. Tous les véhicules, dont les poids lourds, doivent passer par la vallée de la Maurienne et emprunter le tunnel du Fréjus pour se rendre en Italie.