Fermé en 2019 après la découverte du corps d'une femme violée et tuée sur place, le tunnel entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont rouvrira d'ici la fin du mois après quelques travaux de sécurisation.

Avant sa réouverture, le tunnel entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont va être sécurisé

Il y a deux ans il avait été condamné, après le viol et le meurtre d'une femme de 24 ans. L'enquête de justice est terminée et les autorisations ont été données pour sa réouverture. Mais si le tunnel entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont est très apprécié des riverains pour son utilité, il n'a pas toujours été rassurant. Encore moins depuis le drame de juillet 2019. Alors les maires des deux communes concernées ont travaillé ensemble pour le sécuriser.

"On ne pourra pas pousser les murs" reconnait le maire de Mont de Marsan, Charles Dayot, mais l'idée c'est de rendre ce tunnel "plus apaisant, plus accueillant". 43 mètres de long pour seulement 1m50 de large, forcément le lieu est sombre. Premier aspect à travailler : l'éclairage ! Un pont de lumière sera installé au plafond tout le long du passage. Au plafond, pas au sol pour éviter que les luminaires ne soient vandalisés. Les murs, eux, sont en cours de nettoyage. Au karcher d'abord puis les services techniques choisiront de les peindre de couleur claire ou d'y appliquer un sablage pour les éclaircir encore.

A l'extérieur, les accès au tunnel vont aussi être mieux aménagés. Coté Mont-de-Marsan et côté Saint-Pierre-du-Mont, les espaces verts ont été consultés notamment pour embellir le talus.

Un système de vidéoprotection

Au delà de l'aspect esthétique, la sécurité sera renforcée aux entrées du tunnel. De chaque coté, un système de vidéoprotection va être installé : des panneaux indiqueront que le lieu est surveillé et en cas d'incident les bandes pourront être visionnées par les services de police.

Les travaux devraient être terminés d'ici la fin du mois. Une réunion publique est organisée le 19 octobre prochain à l'entrée du tunnel coté Mont de Marsan pour les riverains et les usagers.