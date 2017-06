Le tunnelier Elaine est arrivé à la station Jules Ferry à Rennes

Le tunnelier, la machine qui creuse la nouvelle ligne de métro à Rennes vient d'arriver à la station Jules Ferry au levé du soleil. Une bonne nouvelle pour le centre ville de Rennes, qui voit l'engin s'éloigner vers le quartier Maurepas.

Des nouvelles du tunnelier qui creuse la deuxième ligne de métro de Rennes. La machine Elaine est arrivé ce matin station Jules Ferry 5h45. Il s'agit de la 7ème stations qu'il doit percer sur les 15 de la future ligne. Il est donc à mi-chemin, et c'est bon signe après quelques soucis l'année dernière. Le tunnelier a en effet repris son travail le 3 avril dernier, après une interruption de 5 mois. Souvenez vous en novembre 2016, les travaux ont causés l'effondrement d'un plancher du magasin Noz rue de Saint Malo à Rennes.

Cette nouvelle percée est donc une bonne nouvelle pour les riverains du centre ville. La machine s'est éloigné du centre ville, le quartier le plus délicat et le plus fragile de Rennes avec son centre historique.

L'énorme serpent d'acier de 1500 tonnes est désormais sous les pieds des habitants du quartier Maurepas.