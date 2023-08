Le V and B Fest' pendant les JO de Paris en 2024 : un immense défi d'organisation

120.000 festivaliers, pour voir des artistes de premier plan, ont assisté à la 3e édition du V and B Fest' qui s'est achevée dimanche 27 août à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le plus grand défi à présent pour l'organisation, c'est la préparation de l'édition 2024 qui tombera en même temps que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Les responsables du plus gros rendez-vous musical du département s'attendent à vivre des moments difficiles sur le plan matériel et pour accueillir le public en toute sécurité. Les JO, à la demande du gouvernement, vont demander d'énormes ressources matérielles et humaines avec des forces de sécurité sur le pied de guerre en permanence pendant 2 mois.

Six entreprises spécialisées dans la sécurité travaillent pour le festival mayennais mais ça pourrait être moins avec toutes les demandes. Les organisateurs souhaitent par ailleurs s'appuyer sur le plan de circulation mis en place cette année pour, peut-être, le confier à des entreprises privées. La 4e édition du V and B Fest' aura lieu du 23 au 25 août 2024, juste avant les Jeux paralympiques..

