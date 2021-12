Le vaccinobus à Gevrey-Chambertin : "je ne le fais pas seulement pour moi, je le fais pour être en famille"

"Vingt millions de rappels d'ici Noël", c'est l'objectif affiché par Olivier Véran, le ministre de la Santé, pour faire face à la cinquième vague de Covid-19. Une troisième dose de vaccin les côte-d'oriens peuvent recevoir, au chois dans l'un des grands centres de vaccination de la Métropole dijonnaise, en pharmacies, chez leurs généralistes ou en suivant les dates du vaccinobus qui sillonne les campagnes du département. Il faisait étape ce samedi 11 décembre 2021, devant l'école maternelle de Gevrey-Chambertin, entre Dijon et Beaune. L'occasion pour une centaine de personnes d'y recevoir leur rappel de vaccin contre le Covid-19.

Séance de vaccination ce samedi à Gevrey-Chambertin où le vaccinobus faisait étape © Radio France - Alexandre Lepère

Un dispositif mobile plébiscité

"Un centre mobile qui reste nécessaire pour une partie de la population", rappelle Véronique Bredillet, l'infirmière détachée par la protection civile, et chargée de l'espace vaccination. Et pour preuve, ajoute-t-elle, "le dispositif devait s'arrêter début juillet et depuis il n'a cessé d'être reconduit." Et ce samedi matin, ils sont nombreux à venir s'y faire vacciner, à l'image de Robert, qui habite tout près de l'école et qui venu à pied "avec ma femme on avait prévu de de faire ce rappel et vu qu'ils étaient là j'ai tenté le coup et voilà."

Le dispositif reste important pour le public Côte-d'Orien rappelle Véronique Bredillet, l'infirmière détachée par la protection civile, et chargée de l'espace vaccination Copier

Matériel de vaccination pour le vaccinobus qui a fait étape à Gevrey-Chambertin ce 11 décembre 2021 © Radio France - Alexandre Lepère

Vaccination gratuite et sans rendez-vous

Une course à la vaccination que Gilles dédramatise, "ma mère m'a rappelé que dans son jeune temps quand il y avait la tuberculose, elle a fait le vaccin et c'est aussi pour elle qu'on le fait aujourd'hui."

Alexandre Lepère notre reporter s'est rendu à Gevrey-Chambertin pour cette étape du vaccinobus Copier

A chacun ses raisons, le plus évident, c'est bien sûr de passer un bon Noël dans deux semaines. C'est ce qu'espère cette autre habitante, Dorisse, "il ne faut pas avoir peur" dit-elle du haut de ses 89 ans, elle qui est donc désormais triplement vaccinée, "c'est pour pouvoir être en famille, c'est pas tellement pour soi c'est pour tout le monde."

Pour Dorisse, 89 ans et triplement vaccinée, "on ne le fait pas seulement pour soi mais pour tout le monde" Copier

Il y a aussi ceux qui pensent au passe sanitaire, qui sera prolongé à partir de mi-janvier. Un argument qui a convaincu Éric, qui ne veut pas rater les matches de rugby de son fils, "je le fais car je veux pouvoir continuer à rentrer dans les stades" dit-il en souriant.