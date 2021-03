Le vaccinodrome du Loiret ouvrira le 6 avril à Olivet : oui, mais...

C'est officiel : l'Etat a choisi Olivet pour implanter un centre de vaccination à grande capacité dans le Loiret. Il ouvrira le mardi 6 avril et pourra vacciner plus de 1.000 personnes par jour avec des doses du vaccin Pfizer, mais ce chiffre ne sera pas atteint avant la fin avril.

Comme pressenti, un vaccinodrome contre le Covid-19 va voir le jour à Olivet : "Un centre de vaccination à grande capacité", comme le dit officiellement la préfecture. L'ouverture est prévue pour le mardi 6 avril, pour accompagner la hausse des doses qui seront livrées à la France. Dans le Loiret, le nombre de doses disponibles doit doubler entre fin mars et fin avril, selon les autorités sanitaires.

On va bien changer d'échelle avec ce centre mais la montée en puissance sera progressive

Ce nouveau centre de vaccination sera installé au centre sportif du Larry. Dans un premier temps, il permettra de vacciner 500 personnes par jour, et cela montera à 1 000 personnes par jour vers la fin avril. " On va bien changer d'échelle avec cet équipement" assure Xavier Marotel, le directeur de cabinet du Préfet du Loiret. "Mais justement, il faut qu'on fasse cela progressivement pour que les équipes se connaissent et apprennent les process. Notre cible d'ici fin avril, c'est bien 1.000 personnes vaccinées par jour voire un peu plus ".

Xavier Marotel, directeur de cabinet du Préfet du Loiret © Radio France - Lydie Lahaix

Dans un premier temps, il faudra toujours réserver sur Doctolib

Autre bémol, il n'est pas prévu, à ce stade, que le centre de vaccination fonctionne 7 jours sur 7, contrairement aux 38 vaccinodromes gérés par les pompiers et qui doivent ouvrir prochainement en France, selon l'annonce effectuée par le gouvernement mercredi. A Olivet, on restera sur une ouverture du lundi au vendredi.

Plateforme Doctolib © Maxppp - Arnaud Journois

Ce nouveau centre concernera tout le public éligible à la vaccination à cette date, donc tous les plus de 70 ans et les personnes souffrant de pathologies à risque. Il faudra s'inscrire au préalable sur la plateforme Doctolib. Mais, là encore, tout peut évoluer. " On a bien conscience que Doctolib reste un système parfois compliqué. A terme, on aimerait pouvoir proposer de la vaccination sans rendez vous à Olivet" explique Xavier Marotel.

Le centre sportif du Larry ..juste en face de la clinique de l'Archette - GoogleMaps

"C'est tout de même une bonne nouvelle, car cela signifie que la campagne de vaccination va enfin réellement s'accélérer", réagit Matthieu Schlesinger, le maire d'Olivet. La ville avait été candidate pour accueillir un centre de vaccination dès janvier, mais la préfecture n'avait pas alors pas retenu le site.

"Je suis ravi que la préfecture soit revenue vers nous car le centre sportif du Larry présente beaucoup d'avantages, souligne Mathieu Schlesinger. Le centre du Larry avait déjà servi en 2009 pour la vaccination contre la grippe H1N1. " C'est notre gymnase de référence lorsqu'il y a des exercices de sécurité civile, il est facile d'accès avec un grand parking de plusieurs centaines de places, la station du tram toute proche, des lignes de bus le desservant."