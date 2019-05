Le Var, capitale des gilets jaunes ce mercredi 8 mai

Var, France

Ils en ont fait un "petit Paris" : 500 gilets jaunes se sont rassemblés, au Cannet-des-Maures, au pied de répliques miniatures de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel. Avec toujours les mêmes revendications : "Le RIC, le pouvoir d'achat et tout le reste. On ne lâchera rien.." Vers 13h, le cortège a pris la direction de Toulon, emmené par des motards, pour participer à une marche qui se voulait pacifique dans les rues de la préfecture varoise.

"On est toujours en colère " Jérôme Rodrigues

Jérôme Rodrigues, figure emblématique du mouvement des gilets jaunes, conteste l’essoufflement du mouvement, avec moins de 20.000 manifestants samedi dernier dans toute la France : "Ce n'est pas ce que je constate sur le terrain. On est toujours en colère, on reste visible et on veut toujours se faire entendresur nos revendications."

Cette nouvelle mobilisation était une manière pour les gilets jaunes de faire de ce 8 mai une journée revendicative, en attendant la grève et les manifestations prévues ce jeudi 9 mai.