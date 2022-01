Le Var et les Bouches-du-Rhône gagnent encore des habitants selon les derniers chiffres de l'Insee

Avec 180.700 habitants au 01/01/2019 et une hausse de 9% en 6 ans, la ville de Toulon enregistre la plus forte croissance pour les villes de plus de 100.000 habitants en France selon l'Insee

Au 1er janvier 2019, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptait 5 081 101 d'habitants*. L’Insee a dévoilé les chiffres du dernier recensement du 1er janvier 2019. Si toutes les régions de France ont vu leur croissance démographique ralentir entre 2013 et 2019, PACA est "la seule région de métropole dont la croissance se renforce, portée par le Var" explique à l'AFP Valérie Roux, cheffe du département de la démographie à l'Insee. La région gagne en moyenne 20.000 habitants supplémentaires par an depuis 2013.

Les données dans le Var

Cette croissance est donc portée par le département du Var qui, depuis 2013, a gagné 48 000 nouveaux habitants pour une population totale au 1er janvier 2019 de 1 076 711 habitants, soit une progression de 4.6% en 6 ans, grâce à "un attrait migratoire important. Les ménages à s'installer dans le Var sont plus nombreux que ceux qui quittent le département" détaille Stéphane Lhermitte, directeur régional adjoint de l'Insee à France Bleu Provence.

Toulon tire d'ailleurs son épingle du jeu avec 180.700 habitants contre 165.800 en 2013 (+9%). "La ville de Toulon est très attractive, c'est même la plus forte croissance pour les villes de plus de 100.000 habitants en France" précise Stéphane Lhermitte.

Certaines petites communes situées à l'intérieur des terres voient aussi leur croissance exploser depuis 2013, comme Pignans (+24% avec 4635 hab), Nans-les-Pins (+16%, 4920 hab), ou Cuers (+13%, 12101 hab). C’est aussi le cas, sur le littoral, pour la commune de La Londe-les-Maures dont la population augmente de 30% (plus forte progression de la région). En revanche, les chiffres sont inquiétants pour Saint-Tropez qui passe sous la barre des 4000 habitants (3922) et qui continue donc de perdre des habitants : -12% entre 2013 et 2019 et -27% depuis 2008.

Les données dans les Bouches-du-Rhône

Le département des Bouches-du-Rhône est également très dynamique avec 2 043 110 habitants, soit 49 000 personnes de plus qu’en 2013 et une hausse de 2.5%. "Mais à l'inverse du Var, la croissance du nombre d'habitants dans les Bouches-du-Rhône est portée par un solde naturel, c'est-à-dire plus de naissance que de décès" explique le directeur régional adjoint de l'Insee.

Avec 877 095 habitants, Marseille voit sa population augmenter de 1.5% en 6 ans. C’est le 3ème arrondissement de la cité phocéenne qui gagne le plus d’habitants, suivi du 10ème et du 2ème ; en revanche les 15ème et 16ème arrondissements sont moins peuplés. Dans les Bouches-du-Rhône, la plus forte hausse de population est enregistrée à Châteauneuf-les-Martigues : +27% avec 17.667 habitants.

* Retrouvez les données de votre commune ici sur le site internet de l'Insee.