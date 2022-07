Une nouvelle vague de grosse chaleur va toucher la Provence à partir de ce vendredi. Le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance jaune canicule.

Le Var et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance jaune canicule

Préparez le stock de bouteilles d'eau, il va faire encore plus chaud que d'habitude. Météo France a placé le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance jaune canicule, Dans le Var, la vigilance est à compter de ce vendredi et jusqu'à ce dimanche 17 juillet, 16h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Maximales comprises entre 36 et 40 degrés

Comme l'explique le préfet du Var dans un communiqué, ce "vendredi 15 juillet, les températures seront en hausse avec des maximales comprises entre 36 et 40 degrés dans l'intérieur. La nuit suivante, les minimales seront comprises entre 18 et 20 degrés, localement 23 degrés sur le littoral. Les jours suivant les températures resteront élevées, avec toutefois une légère baisse des maximales."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le préfet du Var appelle donc la population à la prudence et rappelle que "cette vague de chaleur est susceptible de présenter des risques pour la santé, en particulier chez les personnes vulnérables : personnes âgées et handicapées, enfants en bas âge, femmes enceintes…" Voici la liste de ses recommandations :

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras)

Passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale ...)

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches.

En cas de malaise, il faut contacter le 15. Un numéro national d’information canicule est également mis à disposition : 0800 06 66 66 (de 9h à 19h, appel gratuit depuis un poste fixe).