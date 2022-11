Le Varois Arthur Bauchet, champion paralympique de ski alpin, présente le tirage du loto sur TF1

Il a 21 ans et déjà sept médailles autour du cou : trois médailles décrochées aux Jeux Paralympiques de Pékin en février dernier et quatre en argent à Pyeongchang en 2018. Le Varois Arthur Bauchet, champion de ski alpin aujourd'hui licencié à Serres Chevalier, se prépare au grand soir. Ce mercredi 16 novembre, il va présenter le tirage du loto sur TF1. Une manière de valoriser l'handisport, et notamment l'handiski, encore assez méconnu.

"Une chance inouïe"

A l'occasion du Duo Day , journée permettant tous les ans à une personne handicapée de passer une journée en contexte professionnel, la Française des Jeux, partenaire du sportif, a proposé au champion de relever le challenge. Celui de coprésenter le tirage en coprésentant avec Karine Ferri : "C'est une chance inouïe, j'ai accepté tout de suite", raconte sur France Bleu Provence Arthur Bauchet, atteint de paraparésie spastique, une maladie génétique invisible.

La préparation est millimétrée pour réussir au mieux l'exercice : "Pour une une minute et cinquante secondes de direct, c'est trois heures de préparation, confie le skieur. Ce soir, ça va être fou de voir les coulisses !" La séquence est enregistrée juste avant 20 heures, quasiment en direct, donc. D'ailleurs, il compte bien partager l'envers du décor sur les réseaux sociaux. "Je suis habitué aux one shot avec le ski, sourit Arthur Bauchet, normalement ça devrait bien se passer, je suis prêt à relever le défi !"

Le grand saut devant des millions de spectateurs

Le tirage du loto est regardé par des millions de téléspectateurs. C'est donc une vitrine incroyable pour le handisport, et notamment le handiski : "C'est génial de pouvoir faire parler de nous comme ça. On saute sur cette occasion, en plus c'est pour une bonne cause : le Duo Day !" A cette occasion, la FDJ organise une une trentaine de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires.

Aujourd'hui, selon le sportif, l'intégration des personnes handicapées est encore une "longue route", "mais on progresse, notamment avec les Jeux de Paris 2024,. Cela a aide à changer le regard sur le sport handi." Le tirage du loto est à 20H35 sur TF1.