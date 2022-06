Le Vaucluse a "un mois d'avance sur les risques de feux de forêt", préviennent les pompiers

"La végétation est morte et les risques sont ceux qu'on a habituellement au 14 juillet", alerte le directeur adjoint du service d'incendies et de secours de Vaucluse, Jérôme Sotty. Il compare ce début d'été à celui de 2003.

Le Vaucluse connaît des températures caniculaires et une sécheresse précoce, avant même le début de l'été. "Nous pensons avoir au moins un mois d'avance sur les feux de forêts", expose le directeur adjoint des services d'incendie et de secours du Vaucluse, Jérôme Sotty. "Un dessèchement s'accumule d'année en année, la végétation est morte au sol et les risques sont ceux qu'on a habituellement au 14 juillet". Et il compare ce début d'été "au début d'été 2003, qui a été un été catastrophique pour le sud de la France avec plus de 30.000 hectares brûlés".

Mais à cette période de l'année, les pompiers n'ont pas encore les mêmes moyens qu'en plein été pour lutter contre les feux de forêt. "Pour l'instant, c'est vrai que les renforts saisonniers ne sont pas arrivés. On s'appuie beaucoup sur nos jeunes pompiers qui sont bacheliers ou en études supérieures et qui ne sont pas encore disponibles. Donc nous ne sommes pas au maximum de nos effectifs".

Les pompiers doivent aussi faire, en ce moment, avec une augmentation des appels par manque de personnel dans les ambulances ou pour compenser la crise dans de nombreux services d'urgences hospitalières. "Quand un service d'urgences est fermé, on le transporte sur un autre service d'urgences. Donc au lieu de mettre une demi-heure, on va mettre une heure. Et donc c'est un moyen qui n'est pas disponible. Pendant une demi heure, on a une forte sollicitation opérationnelle pour le secours à personnes et ça, ça impacte notre réponse opérationnelle sur le feu de forêt en général", détaille Jérôme Sotty.

Plus que jamais, le directeur adjoint du Sdis 84 appelle à la vigilance. "En général, on a une période avant les feux de forêt importants, ce qu'on appelle les feux de mégot, c'est-à-dire les feux en bord de route. Cette année, on a passé cette étape, alerte-t-il. On est allés directement sur des départs de feu importants. La moindre étincelle, le moindre mégot jeté, c'est un départ de feu assuré."