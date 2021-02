Le Vaucluse candidat au passage de la flamme olympique des JO 2024

Le Vaucluse est candidat pour accueillir la flamme des Jeux olympiques de 2024. La vice-présidente en charge des sports au département, Dominique Santoni l'a confirmé, à l'occasion d'une visite de la piste de BMX de Sarrians, labellisée comme centre de préparation olympique. L'élue et maire d'Apt souhaite profiter de cet événement pour "soutenir les clubs de sport et les sportifs".

30.000 clubs de sport en Vaucluse à soutenir

"On adorerait avoir la flamme olympique, raconte Dominique Santoni. Il est extrêmement important de soutenir le sport dans ce moment difficile, d'autant que nous sommes un département très sportif avec un Vauclusien sur quatre licencié et plus de 30.000 clubs sportifs. En plus de faire traverser la flamme au département, l'idée, c'est de créer un engouement autour du sport et de faire toutes sortes d'actions sportives pendant ces trois années. C'est tout le sport vauclusien que l'on emmène derrière nous".