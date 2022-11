Le Vaucluse est-il un mauvais élève au permis de conduire ?

Si l'on regarde ce chiffre de 51.6%, on pourrait croire que l'on ne sait pas conduire en Vaucluse. Seulement un peu plus d'un candidat sur deux a obtenu son permis de conduire en 2021 contre 58% en France et près de 56% au niveau régional selon le ministère de l'Intérieur . Pour quelles raisons le taux de réussite est-il si faible chez nous ? Le contexte économique et la précarité des plus jeunes pourraient l'expliquer selon un professionnel du secteur.

"Le coût de permis de conduire est, en moyenne, de 1850 euros. Pour un jeune de 18 ans, ce n'est pas forcément évident", explique Patrick Maujard, gérant de plusieurs auto-écoles à Orange et représentant départemental de sa profession au sein du syndicat Mobilians . "Le département du Vaucluse a toujours été très bas au niveau des résultats", poursuit-il. "En grande majorité parce que nos élèves présentent l'examen alors qu'ils n'ont pas totalement complété leurs formations", dit-il encore.

Le contexte économique du Vaucluse en cause ?

Passer son permis de conduire, "c'est un coût important. Nous sommes dans un département où les jeunes sont en situation économique tendue, voire précaire, et ils ont énormément de mal à aller au bout de leurs formations", observe Patrick Maujard.

"C'est vrai aussi que ces derniers temps, nous subissons des pressions, puisqu'ils sont en difficultés financières, de certains candidats pour les présenter au permis de conduire alors que nous savons pertinemment qu'ils ne l'auront pas. Nous suivons nos élèves du temps jusqu'à la fin et nous connaissons leurs niveaux de compétences", précise encore ce professionnel de l'apprentissage de la conduite.

Utiliser le Compte Professionnel de Formation

Pour mieux accompagner les jeunes en difficultés pour financer leur permis de conduire, plusieurs dispositifs existent comme le permis à un euro par exemple. Patrick Maujard insiste sur le Compte Professionnel de Formation (CPF) . "Pour les jeunes qui travaillent, ils peuvent utiliser l'argent de leur CPF pour financer entièrement ou en partie leur permis", explique-t-il. Alors attention, il faudra se rendre dans un centre labellisé par l'État pour utiliser son CPF.

"On travaille, au syndicat et avec les professionnels, surtout sur la portabilité du CPF. Que des parents, qui n'ont pas de besoins en formations et qui n'utiliseront peut-être jamais leur CPF, puissent transférer leurs fonds à leurs enfants", termine Patrick Maujard.