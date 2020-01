Ces maisons proposent de regrouper des permanences administratives de la quasi majorités des services publics liées à la santé, la famille, la retraite, à l’emploi, les finances ou encore au droit et à la justice. Les maisons France Services sont présentées comme des guichets uniques publics.

Le Vaucluse est un des six départements pilotes pour l'ouverture des nouvelles maisons France Services

Sorgues, France

L'état prévoit d'ouvrir une maison France Services dans chaque canton d’ici la fin 2022, une volonté vue comme une des réponses à la crise des gilets jaunes. 460 maisons France Services ont été labellisées dans le pays au 1er janvier au terme d’un audit assez strict sur leur cahier des charges. Justement la plupart de ces maisons étaient déjà des Maisons de Service Au Public, soit des structures en guichet unique avec des permanences hebdomadaires de services institutionnels. Généralement la Caf, l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, Pôle Emploi, GRDF ou même La Poste sont associés à ces maisons.

Le Vaucluse est un des six départements pilotes avec les Ardennes, le Calvados, les Hautes-Pyrénées, l’Ille-et-Vilaine, et le Vendée pour ce premier déploiement de labellisations. Trois labellisations en ce début d’année donc : Carpentras, Valréas et Sorgues, toutes trois déjà structurées en maisons France Services.

Une nouvelle dénomination pour les premières structures déjà en activité

Peu de changement en pratique avec la nouvelle dénomination si ce n’est désormais un statut très encadrés et un panel de partenaires plus élargi. A Sorgues par exemple, la maison France Services accueille 21 partenaires institutionnels qui tiennent des permanences tout au long de la semaine. Par exemple Caf, Carsat (Assurance retraite), Chambre de commerce et d'industrie, Conciliateur de justice, Pôle emploi, Protection judiciaire de la Jeunesse, etc...On peut s'y rendre librement mais il est conseillé de prendre rendez-vous. La nouvelle maison France Services de Sorgues dépend de la mairie, ce n'est pas le cas partout où des associations peuvent en être gestionnaire avec également une part financière de l'état : d'ici 2022, 1800 maison doivent être créé ou labélisé en France, en moyenne une par canton.

Un bémol sur le déploiement de ces maisons France Services sur le territoire en ce qui concerne les syndicats des finances publiques qui craignent que les permanences assurées sur place (ce n’est pas le cas à Sorgues) soient un des mobiles pour démanteler à terme le réseau des centres des impôts aux particuliers qui sont actuellement réorganisés. Les syndicats s’inquiètent aussi qu’un tel accompagnement donné par des agents polyvalents soit moins pertinents que ceux des services spécifiques des finances.