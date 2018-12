Le Vaucluse et Avignon gagnent des habitants d'après l'INSEE

Vaucluse, France

D'après les chiffres de l'INSEE au 1e janvier 2016, la région compte précisément 5.021.928 habitants et le Vaucluse 559.014. Le département connaît un regain de croissance démographique. Avec les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse est le département le plus jeune de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur. Le nombre de naissances est plus élevé que le nombre de décès. Cela permet à la population déjà installée de grandir : + 0.4% entre 2011 et 2016.

La population de PACA département par département - INSEE

En revanche, le Vaucluse n'attire pas particulièrement. Son solde migratoire est nul, autrement dit il y a à peu près autant d'arrivées que de départs. Dans le détail des villes, Avignon gagne à nouveau des habitants. Entre 2006 et 2011, sa population diminuait. Elle repart donc à la hausse : 90.194 habitants en 2011 et 92.378 en 2016. Le nombre d'habitants augmente aussi à Cavaillon, Monteux, l'Isle-sur-la-Sorgue, Pertuis, au Pontet, Sorgues et Vedène. Il baisse en revanche à Carpentras, Bollène, et Orange.