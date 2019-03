Le Vaucluse ne reviendra pas à 90 km/h

Avignon - France

Le président du département de Vaucluse n'est pas favorable au retour à 90 km/h sur les routes. Les sénateurs ont adopté un texte qui suggère de laisser les présidents de chaque département adapter la vitesse sur leurs routes, et donc parfois revenir à 90 km/h. Le texte propose d'examiner cas par cas les modifications. Le texte sera soumis aux députés en juillet.

En Vaucluse, Maurice Chabert exclut de relever la vitesse à 90 km/h maximum sur les routes départementales. Le président du département souhaite toutefois pouvoir unifier les vitesse sur certains tronçons où plusieurs panneaux imposaient des vitesses différentes à l'automobiliste. Maurice Chabert confie que "très sincèrement, on ne va pas revenir à 90. Il suffirait que dans la semaine ou j'ai pris l'arrêté il y ait un accident mortel, ça poserait beaucoup de problèmes". Maurice Chabert s'interroge aussi sur les autres vitesses : "est-ce qu'on va passer du 70 à 80 ? Je n'en sais rien. S'il y a du 90 puis du 70, on pourrait mettre du 80 sur certaines portions". Maurice Chabert regrette la fin du 90 km/h maximum : "on aurait peut-être du laisser à 90 et faire confiance aux conducteurs."