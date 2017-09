Le Vaucluse se réjouit des JO à Paris en 2024 et espère des retombées

C'est officiel depuis lundi soir : Paris organisera bien les Jeux Olympiques en 2024. C'est une chance formidable pour tout le territoire, estiment les athlètes et les acteurs du sport en Vaucluse.

"Les JO à Paris en 2024, c'est une formidable nouvelle ! " Roland Davau, le président du Comité Départemental Olympique de Vaucluse, est heureux... Même si le Vaucluse n'accueille aucune compétition. Les épreuves plus proches se dérouleront à Marseille : ce sera de la voile et du football.

Qu'importe, Roland Davau espère bien récupérer une "part de rêve".

"On peut devenir une base arrière d'entraînement pour un certain nombre de Nations", assure l'ancien slalomeur international.

On pourrait accueillir l'équipe suisse de BMX à Sarrians, l'équipe belge de tennis à Carpentras ou l'équipe d'athlétisme du Nicaragua à Pertuis. C'est possible ! (R. Davau)

Roland Davau veut absolument prouver que le département est dynamique, et possède un terrain de sport formidable.

L'annonce des JO à Paris ravit aussi les athlètes du département.

L'Avignonnais Jérémy Azou, champion olympique d'aviron, ne participera aux Jeux de 2024 - il sera trop âgé. Mais il en attend beaucoup. Il espère notamment que cela va changer "la culture du sport" en Vaucluse - et en France.

Les JO à Paris, ça va permettre de remettre le sport au cœur de l'actualité. Et de montrer que le sport, c'est important pour l'épanouissement d'une personne, pour la construction des individus (J. Azou)

Jean-Claude Amoureux est du même avis que Jérémy Azou... Cet ancien athlète avignonnais a participé aux JO de Montréal, en 1976. Il a disputé la finale du 4X100 mètres. Pour lui, les Jeux Olympiques, c'est "une fête".

Les JO vont attirer les touristes en France, et décupler les forces et la motivation des athlètes français. C'est un événement énorme pour tous : pour les sportifs et pour les spectateurs (J.C Amoureux)