Le Vaucluse susceptible de passer sous couvre-feu dès 18h

Les nouvelles du Covid ne sont pas bonnes. Lors de la conférence de presse du gouvernement du jeudi 7 janvier, le premier ministre a précisé que dix départements supplémentaires seraient concernés par un couvre-feu avancé à 18h et non plus 20h. Le Vaucluse, mais aussi les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence seraient dans la liste, d'après des informations confirmées par Matignon.

Les préfets prendront la décision dans les prochaines heures, pour une mise en application dès dimanche. Seraient également concernés les départements suivants : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Côte-d’Or, Yonne, Cher, Allier, Haute-Savoie. Jusqu'à présent, les 15 départements concernés par le couvre-feu avancé sont les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort.