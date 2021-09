Le vent de la colère souffle contre le projet de parc éolien près du mémorial australien de Villers-Bretonneux

Né il y a six ans, le projet de parc éolien du Moulin Blanc, situé dans quatre communes de l'est d'Amiens dans la Somme est vivement contesté car jugé trop proche du mémorial australien de la Grande Guerre de Villers Bretonneux. "Quand les visiteurs seront dans le cimetière, et à fortiori si ils montent dans la tour, ils verront huit éoliennes. C'est un peu comme si on disait on va mettre une autoroute où on va monter un HLM juste à côté", tente d'expliquer Nicolas Pernet, président de l'association Contre Vents et Marchés, opposée depuis 2015 à ce projet de parc.

Un projet de plus en plus concret depuis que la Cour Administrative d'Appel de Douai l'a validé au printemps dernier. Une validation qui n'a pas été contestée par le Ministère de la Transition Ecologique, tenu par la Samarienne Barbara Pompili. Et c'est bien ce qui met en colère l'association d'opposants au projet éolien, soutenue dans son combat par de nombreux élus de la Somme et des Hauts-de-France.

Christophe Coulon, vice-président du Conseil Régional des Hauts-de-France Copier

"Nous n'avons pas en tant qu'élus locaux la possibilité de faire revenir le promoteur en arrière, mais l'Etat l'a", assure Christophe Coulon, vice-président du Conseil Régional des Hauts-de-France en charge de la ruralité. Présents avec d'autres élus jeudi sur la butte du mémorial il dénonce "une faute morale" de l'Etat et lui demande de reprendre la main dans ce dossier. "Nous avons fait appel à l'arbitrage du Premier Ministre pour trouver les voies qui permettront d'arrêter ce projet. Cela s'est fait dans d'autres cas." Et Christophe Coulon de citer le projet, finalement abandonné de construction d'un aéroport Notre-Dame des Landes, près de Nantes.