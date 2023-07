Le Ventoux s'exporte en couverture d'un magazine britannique

Le magazine britannique Cyclist consacre la couverture de son numéro d'août 20213 et plusieurs pages à Ventoux. Le magazine spécialisée en cyclisme explique - en anglais of course - qu'il "suffit d'un mot : Ventoux. Plus besoin d'explication, pas même un "Mont". Ce nom à lui seul évoque toute l'histoire, la douleur et la beauté du Tour. La domination du Ventoux est telle - à la fois physiquement et culturellement - qu'il semble ne laisser de place à rien d'autre".

Evidemment le magazine évoque aussi le drame du Ventoux : la mort du champion du monde britannique Tom Simpson au cours du tour de France 1967. Prés de 200.000 cycliste gravissent le mont Ventoux en vélo chaque année, parmi eux de nombreux britanniques qui marquent une pause à la stèle érigée dans le pierrier sommital en hommage au cycliste.