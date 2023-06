Le Vercors innove en matière de dialogue et de coopération concernant le loup

"On s'est dit «le loup est là et il faut qu'on vive ensemble»". C'est à partir de ce constat, exprimé par Michel Vartanian, vice-président en charge de la question du loup, qu'est née en 2016 l'idée d'un vaste tour de table concernant le prédateur, dans la tête de la nouvelle gouvernance du Parc naturel régional (PNR) du Vercors, Des mois de préparation, une crise sanitaire, et trois ans de travail plus tard, le parc qui regroupe 83 communes, à cheval entre Drôme et Isère, est heureux d'annoncer la mise au point d'un "récit commun".

Concilier plutôt que réconcilier

L'idée n'est pas de mettre tout le monde d'accord sur l'intérêt ou la pertinence du retour et de la protection des loups mais "comment tous ensemble, explique Michel Vartanian, on arrive à la même perception". Pendant des mois les éleveurs, les bergers, les sports de pleine nature, les instances politiques du parc, les scientifiques et les associations de défense de l'environnement qui ont bien voulu se prêter au jeu - une cinquantaine d'intervenants en tout - se sont parlés, et écoutés, sous la houlette de spécialistes de la médiation. Un dialogue franc "et surtout respectueux" explique le vice-président du PNR. Finalement ce qui rassemble c'est que si la montagne est ouverte à tous alors le loup aussi est l'affaire de tous.

"C'est toujours la faute de l'éleveur, et nous sommes souvent bien seuls" - Pascal Ravix, éleveur

Et si le pas qui a été franchi parait simple, en pratique il ne l'est pas, compte tenu de l'antériorité, et parfois encore de l'actualité, des débats sur le loup. Cette réflexion impose aux éleveurs d'admettre que les loups sont là et qu'il n'y aura pas de retour en arrière, même s'ils le regrette, et aux défenseurs de la faune sauvage d'admettre que la présence du prédateur pose aussi des problèmes d'interactions et de cohabitation qui vont bien au-delà de la simple question de l'indemnisation des préjudices. Pascal Ravix, éleveur à Lans-en-Vercors exprime bien le désarroi dans lequel peut se trouver sa profession. "Quand il n'y a pas de protection le loup est le problème de l'éleveur, et quand on a des chiens qui font peur aux randonneurs, cette peur, cette méconnaissance et les accidents qui peuvent survenir sont aussi le problème de l'éleveur...". "La montagne nous on veut bien la partager, poursuit Pascal Ravix, mais on demande au moins que notre travail soit respecté et qu'on respecte les outils qu'on nous a contraint à mettre en place".

Les "patous" ou chiens de protection sont une nouvelle donne "incontournable" en montagne © Radio France - Anabelle Gallotti

"Les protections ça marche", explique Jean David Abel, Pilote biodiversité à France Nature Environnement, qui a participé lui aussi aux échanges. Mais pas question de nier que le retour du loup a bouleversé et nettement complexifié le travail des éleveurs et des bergers. En Vercors peu importe le nombre d'attaques ou de victimes recensées chaque année le fait est que "le loup est partout" et que sans protection l'élevage lui... ne sera plus nulle part.

La montagne a été façonnée par le pastoralisme

Ce dialogue mis en place par le Parc naturel régional du Vercors a, entre autre, le mérite de remettre sur la table des sujets qui avaient auparavant bien du mal à passer. "Pour la faire courte, explique par exemple Joseph Paillard, responsable multi-usage à la Fédération des alpages de l'Isère, ça fait 20 ans qu'on explique qu'il ne faut pas traverser les troupeaux parce que ça complique le travail du berger, c'est peu entendu. Maintenant les gens évitent de traverser le troupeaux parce qu'on va se faire mordre au mollet. Je caricature mais ça met en évidence que c'est l'affaire de tous". Dans une montagne qui ne serait pas la même sans les éleveurs. "Le pastoralisme, dit Michel Vartanian, vice-président du PNR du Vercors, c'est lui qui a façonné le paysage par l'entretien des prairies, l'entretien de l'espace d'alpage. Pour moi c'est un des fondamentaux du Vercors. Sans élevage, si on arrête l'élevage, demain ce n'est que de la forêt et donc ça n'a plus d'intérêt économique et ça n'a plus d'intérêt sociétal parce qu'il n'y aura plus de visiteurs",

Dans le radar de la Commission européenne

L'espoir c'est que de ce "récit commun" naisse une nouvelle culture partagée de la montagne. Un nouveau "vivre ensemble" sur les hauteurs, avec les loups. Si on a peur de l'eau ce n'est pas la faute de celui qui a rempli la piscine et on ne plonge pas. Si on a peur des chiens de protection et de leur comportement ce n'est pas la faute des bergers et on passe au large. Dans l'immédiat cela va au moins donner le ton de la politique du parc et des différents acteurs du tourisme en matière de communication sur les bons usages et les bons comportements.

Un travail du PNR du Vercors qui a reçu une aide financière, 20 000 euros, mais aussi le soutien intéressé de la "plateforme européenne sur la coexistence des humains et des grands carnivores". "L'ancrage régional et local est essentiel, explique Delphine Dupeux, directrice de ELO, organisation européenne de propriétaire fonciers qui préside actuellement cette plateforme, c'est bien de discuter de ça à Bruxelles mais on sait tous qu'on est loin des territoires et que c'set pas là où on va réussir à dialoguer". Une Europe qui après avoir tout fait pour sauvegarder la faune des grands prédateurs (loup, lynx, ours...) semble avoir compris les enjeux de cohabitation, qui sont loin d'aller en diminuant. La méthode mise en place dans le Vercors, à travers une médiation extérieure, est déjà en germe en Suède et pourrait être utilisée en Italie, Espagne ou encore Roumanie.