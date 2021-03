Le versement mobilité fait des remous dans le Cotentin

Ce doit être une révolution pour les transports dans l'agglomération du Cotentin. "Un plan qui doit mettre le Cotentin à hauteur de son rayonnement avec une offre de bus six fois plus importante dans deux ans qu'elle ne l'est aujourd'hui, _plus de 500 points de transports à la demande_, plus de mobilité douce, le ticket à 1€", énumère le président de l'agglomération, David Margueritte. Adopté en conseil le 16 février, ce plan doit commencer à se déployer dès le 1er septembre 2021. Mais, un point ne passe pas auprès de certaines entreprises locales : son financement.

Collectif

A partir du 1er juillet, les établissements publics et privés d'au moins onze salariés vont devoir payer une taxe équivalent à 1,5% de leur masse salariale. Un système qui existait déjà à Cherbourg-en-Cotentin, avec un taux de 1,1%. Cet élargissement à l'ensemble du Cotentin provoque la colère de certains patrons du territoire. Un collectif s'est mis en place et regroupe déjà, au 18 mars, une quarantaine de membres (grande distribution, transports, BTP, ameublement, matériaux, etc.)

On sait qu'il va y avoir des perspectives de croissance. Je peux comprendre les réticences à payer l'impôt. Mais il y a de la solidarité derrière afin d'avoir un réseau de transport à la hauteur pour ses enfants, pour ses aînés, pour ses salariés - David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin

"Il y a plusieurs motifs de mécontentement : d'abord un gros manque d'information envers les entreprises d'au moins onze salariés, dont certaines ont appris la décision par voie de presse ; le taux qui est élevé (1,5% de la masse salariale) ; ensuite, cette offre ne servira pas à nos salariés ; ce versement intervient à partir du 1er juillet et nous avons déjà nos marchés de signés ; et puis ajoutez à cela, le coût des matériaux qui augmente et les remboursements de Prêts garantis par l'Etat (PGE)", résume l'un des initiateurs du collectif, Jean-Jacques Cottebrune, de l'entreprise Lejeune (30 salariés) à Négreville.

Un plan à 13 millions d'euros

La confédération des petites et moyennes entreprises de la Manche chiffre le coût de ce versement à 450 euros annuels par employé. De son côté, le président de l'agglomération du Cotentin met en avant la "solidarité financière". "On le fait l'année où les entreprises payent le moins d'impôt", explique David Margueritte, qui assume ce versement. "Le taux est plus bas que des collectivités de taille équivalente comme Caen La Mer (2%). Les entreprises vont bénéficier en 2021 d'une baisse massive de leurs impôts de production : cette année, 74 millions d'euros seront rendus aux entreprises du territoire ; le versement mobilité, c'est 13 millions d'euros", précise l'élu, qui ajoute que l'agglomération investit "massivement dans les projets du territoire". Sur la question de la communication, David Margueritte explique que "la consultation a eu lieu à travers le comité des partenaires. Le message a été relayé auprès des branches professionnelles et patronales".

C'est un argument pour le moins fallacieux ! Si l'Etat décide de baisser ses impôts de production pour redonner un peu d'air aux entreprises, ce n'est pas pour qu'on vienne le reprendre d'une autre main, avec une autre taxe. Des sociétés vont se retrouver dans le rouge - Daniel Guérin, président de la fédération du bâtiment dans la Manche

Des patrons qui ont décidé d'envoyer des lettres recommandées au siège de l'agglomération. "Le timing n'est pas bon. On n'est pas à l'équilibre. Pour ma part, la taxe va me coûter 7.000 euros par an. Cette année, j'ai 1.800 euros de déduction fiscale. Le compte est vite fait", confie Anthony Langlois, plombier à Tollevast (14 salariés). Ils craignent aussi un impact sur leurs investissements, un gel des salaires voire de la participation à l'épargne salariale. "Tout ça, ce sera de l'économie qui n'ira pas dans les commerces du Cotentin", regrette Jean-Jacques Cottebrune.

Frein à l'embauche ?

Et puis c'est un mauvais signal pour l'emploi selon ces patrons. "Le seuil de onze salariés, ça peut aussi être un frein à l'embauche pour des petites entreprises de huit-neuf personnes qui envisageaient de recruter", note Jean-Jacques Amiot, qui dirige une entreprise d'espaces verts à Valognes. Enfin, ces professionnels s'inquiètent de devoir augmenter leurs tarifs, ce qui pourrait être préjudiciable dans la conquête de marchés face à des concurrents hors-agglomération.

Un versement mobilité qui sera de nouveau sur la table lors du conseil d'agglomération du Cotentin le 6 avril sur la question du budget.