Débarquement en Normandie : le vétéran américain Tom Rice est mort

"Carentan a perdu un héros, Carentan a perdu un ami". L'ancien parachutiste de la 101e Airborne américaine Thomas Marcus Rice est mort dans la nuit de mercredi à jeudi à son domicile de Coronado en Californie. Il avait 101 ans. En 2019, sous les caméras du monde entier, l'ancien parachutiste avait notamment sauté sur les lieux mêmes de ses combats de 1944, à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement.

Tom Rice est l'un des soldats américains parachutés durant la nuit du 5 au 6 juin 1944, entre Sainte-Mère-Eglise et Carentan, pour sécuriser le secteur d'Utah Beach au moment du Débarquement. Dans la nuit du 6 au 7 juin, il "était de cette patrouille de trois hommes chargés de garder la rive sud de la Douve au niveau des écluses de la Barquette, à vue des lignes ennemies. Un peu plus tard, c'est dans le secteur de la Billonnerie que Tom a fait le coup de feu contre les Grenadiers SS".

Portrait géant pour ses 100 ans

Tom Rice avait ensuite combattu en Hollande, et à Bastogne, où il a été gravement blessé. Après la guerre, l'ancien soldat a obtenu son diplôme à l'Université d'État de San Diego. Il a enseigné les sciences sociales et l'histoire pendant près de 44 ans en Californie. Un homme "persuadé que les Français, et les Normands notamment, en voulaient toujours aux soldats américains pour les destructions infligés lors des combats pour la libération. C’est ainsi qu’il était à plusieurs reprises revenu en Normandie dans le plus grand anonymat, sans contact avec la population locale", explique la ville de Carentan-Les-Marais dans un communiqué.

Pour les années de votre vie que vous avez sacrifiées pour notre liberté, pour l’amitié que vous nous avez témoignée, pour l’homme que vous étiez, merci Monsieur Rice - Carentan 1944 – Quatre jours en juin

En 2018, un an avant les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement, la ville de Carentan-Les-Marais lui avait "amicalement proposé de venir découvrir au plus près la gratitude et la reconnaissance des Carentanais et des Normands. C’est ainsi que nous nous étions liés d’amitié".

Le 15 août 2021, à l'occasion des 100 ans du vétéran, Carentan-Les-Marais avait dévoilé un portrait géant se don libérateur sur la place de la République.