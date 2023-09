Le viaduc de Calix fermé quatre nuits pour travaux dans le sens Paris- Cherbourg du 25 au 29 septembre 2023

Il va falloir être vigilants si vous devez emprunter le viaduc de Calix à partir de ce lundi 25 septembre 20h et jusqu'à Six heures mardi matin et ce durant quatre nuit jusqu'au 29 septembre. Des travaux sont réalisés sur la RN814, le Viaduc de Calix, dans le sens extérieur , c'est à dire entre la Porte N°1 Porte de Paris et la N°3 la Porte d'Angleterre. Les bretelles d'insertions dans le sens Paris-Cherbourg seront également fermées.

Des déviations mises en place

Des déviations seront mises en place pour les véhicules légers Via les itinéraires S1 (par le Pont de Colombelles) et pour les poids lourds par le Pont de Pégasus. L'axe du boulevard périphérique Sud de Caen dans le sens intérieur sera également empruntable.

Penser prudence, pour la sécurité des agents

La Dirno, la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest recommande la plus grande prudence aux automobilistes. Ce chantier de nuit implique des agents. Il est donc conseillé de respecter les signalisations ainsi que les distance et les vitesses recommandées.