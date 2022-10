Le viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne mis en circulation, les riverains partagés sur son utilité

Le viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne ouvert à la circulation ce mercredi 5 octobre 2022 après plus de 3 ans de travaux. Il doit permettre de désengorger le centre-ville et faciliter la mise en place de mobilité douce. Les riverains restent cependant partagés sur l'utilité du contournement.

Après plus de 3 ans de travaux et un projet existant depuis le début des années 2000, le viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne est ouvert à la circulation depuis ce mercredi 5 octobre 2022. La construction aura coûté plus de 36 millions d'euros. Il doit permettre de désengorger le centre-ville et faciliter la mise en place de mobilité douce comme le vélo. Les riverains restent cependant partagés sur l'utilité du contournement.

Dès maintenant, les camions n'auront plus la possibilité de traverser le centre-ville et devront contourner via ce viaduc, long de 300 m et haut de 28 m qui passe au-dessus de la Mayenne, ou bien par la rocade. "Je pense que c'est une bonne solution pour faciliter le déplacement des travailleurs dans certaines zones", précise Michelle, une habitante de Château-Gontier-sur-Mayenne, route de Laval. "Et puis il y aura probablement moins de camions devant chez moi", espère cette riveraine.

Le viaduc est long de 300 mètres. © Radio France - Philippine Thibaudault

Juste en face de chez elle, Daniel. Il est moins convaincu par l'utilité de ce contournement. "Les gens passent déjà par la rocade et puis ce viaduc ne va pas desservir une très grosse zone", explique Daniel. "Franchement, je me demande encore si l'investissement était nécessaire". Il l'est en tout cas pour le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, Philippe Henry. "Actuellement, plus de 19 000 véhicules passent par l'avenue Garnier et grâce au contournement, ce nombre va nettement réduire", explique le maire de la ville depuis 2001.

"Faciliter les mobilités douces"

Autre conséquence de la mise en circulation du viaduc à Château-Gontier-sur-Mayenne, la municipalité est en train de refaire les rues et les routes, pour créer des pistes cyclables. "Plus besoin d'avoir autant de place si nous n'avons plus de camion", remarque Philippe Henry. "Dans quelques années maintenant, on pourra circuler d'un point à un autre de la ville, à vélo ou à pied, sans avoir à croiser le chemin des voitures et des camions".

On risque de perdre notre clientèle", s'inquiète une commerçante

Certains commerces se posent tout de même la question d'une possible perte de clientèle, comme les boulangeries et les restaurants. "Le matin et le soir, nous avons des clients de passage qui risque de disparaître avec le viaduc", s'inquiète Christine, employée en boulangerie. Réponse du maire Philippe Henry : "il n'est pas prévu de délocaliser nos commerces, au contraire. Nous voulons renforcer le cœur du centre-ville avec les mobilités douces".