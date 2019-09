Le viaduc des Fades reçoit un chèque de 500 000 euros de la Mission Bern

Les Ancizes-Comps, France

C'est de l'argent bienvenu qui va rentrer en Auvergne. Suite au grand tirage du Loto Mission Patrimoine en juillet dernier, la dotation due au viaduc des Fades est de 500 000 euros. Des liquidités qui vont être remises à l'association Sioule et Patrimoine et aux différentes collectivités ce samedi entre 11 heures et 13 heures sur le site du viaduc des Fades.

L'argent a été récolté lors du Super Loto du 14 juillet mais aussi grâce aux achats des tickets à gratter mis en vente le 2 septembre dernier. Les tickets mis en vente ce dimanche coûte trois euros. Sur ces trois euros, 75 centimes sont reversés à la Fondation du Patrimoine.

Le ticket du Viaduc des Fades © Radio France - Mickaël Chailloux

Un vélorail d'ici 2020 sur le viaduc

L'argent va servir à différentes rénovations : "mener les travaux de front" explique Laurent Chevalet, de l'association Sioule et Patrimoine, surtout sur le tablier du viaduc. "Mais la somme qui va être offerte ne répond pas à tous les besoins" estime-t-il.

L'objectif, à long terme, est de donner un nouveau souflle au viaduc, en créant un projet touristique conséquent. D'ici 2020, un vélorail devrait être installé sur le Viaduc des Fades. L'objectif serait également d'acheter la gare des Ancizes afin d'y emménager pour y exposer 80 panneaux explicatifs sur l'histoire du Viaduc.

A côté de ces 500 000 euros, une collecte de dons en ligne est toujours disponible sur le site www.fondation-patrimoine.org. A ce jour, plus de 128 000 euros ont été récoltés.