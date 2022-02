Le vice-doyen de la faculté de médecine de Zagreb s'explique sur son projet de partenariat avec Orléans

En janvier dernier, face à la pénurie de médecins en Centre Val de Loire et particulièrement à Orléans, le maire de la ville Serge Grouard et son adjoint à la santé Florent Montillot avaient fait une annonce choc : le lancement d'un partenariat entre la ville d'Orléans et l'université de Zagreb, en Croatie, pour la création d'une formation de médecine à la rentrée de septembre 2022, avec une première promotion de 50 étudiants.

Cette annonce avait provoqué étonnement et début de polémique avec le ministère de l'Enseignement Supérieur, "pas informé de cette initiative". Et elle avait été très critiquée par les présidents d'université, notamment par le doyen de la faculté de médecine de Tours, qui s'interrogeait sur les contenus théoriques et pratiques de cette formation. En revanche, ce projet n'avait pas créé de vives discussions lors du conseil municipal, tous les élus orléanais s'accordant sur le fait qu'il était temps d'agir.

La date du concours d'entrée en première année fixée au 26 mai pour les orléanais

Un mois plus tard, les discussions sont toujours en cours, entre la ville d'Orléans et la faculté de médecine de Zagreb, une délégation orléanaise doit même se rendre en Croatie en mars prochain, pour discuter des modalités de cette formation. La date du concours d'entrée pour les étudiants français est même fixée : le 26 mai 2022. Il se fera en ligne, des précisions seront bientôt disponibles sur le site internet de l'université de Zagreb.

C'es ce qu'annonce Davor Jezek, le vice-doyen de la faculté de médecine de Zagreb, en charge du programme d'études en anglais, "Medical studies in English", une formation spécifique, créée il y a 20 ans par l'université croate, qui accueille des étudiants étrangers, pour un cursus de six ans à l'issue duquel ils obtiennent un diplôme reconnu par l'Union Européenne. "Cette formation a donc derrière elle une longue expérience" insiste Davord Jezek, face aux critiques, "la différence c'est qu'il s'agit là d'assurer une partie de la formation depuis Orléans, en distanciel".

Il ne s'agit pas seulement d'enseigner aux étudiants français, mais aussi de faire de la recherche

Venu à Orléans en janvier dernier pour avancer dans les discussions sur ce projet de partenariat, le vice-doyen de la faculté de médecine de Zagreb se dit "impressionné par les installations de l'hôpital d'Orléans". Il explique vouloir développer la coopération avec l'établissement, sur le plan universitaire mais aussi médical : "il ne s'agit pas seulement d'enseigner aux étudiants français, mais aussi de faire de la recherche. Il y a des projets que nous aimerions lancer, nous voudrions booster la coopération entre nos experts médicaux".

Davord Jezek explique même qu'une partie de l'enseignement délivré par sa faculté de médecine pourra être suivie par les étudiants dans l'ancien bâtiment de l'hôpital d'Orléans. "Nous l'avons visité et il semble tout à fait adapté à ce projet. Nous sommes en train d'élaborer un programme d'études qui pourra satisfaire les deux parties. Nous pensons déléguer un cours consacré aux compétences médicales fondamentales à l'hôpital d'Orléans".

On nous a dit que le maire d'Orléans a joué un rôle crucial dans la construction de cet hôpital, qu'il joue un rôle dans l'administration de l'établissement, donc ils pensent qu'il n'y aura pas de problème pour cette convention

Un programme très avancé et très lié à cette coopération avec l'hôpital public d'Orléans. Une coopération qui à un moment ou un autre sera soumise à la signature d'une convention avec un établissement hospitalier qui est public et donc soumis à l'autorité de son ministère. Davor Jezek ne doute pas que ses partenaires orléanais obtiendront cette convention : "on nous a dit que le maire d'Orléans avait largement joué un rôle crucial dans la construction et la fondation, même, de cet hôpital. Donc ils pensent qu'il n'y aura aucun problème pour cette convention entre notre faculté et l'hôpital d'Orléans. Nous, nous sommes le partenaire universitaire dans cette procédure, et tout le travail administratif, je pense, va être fait par la ville d'Orléans. Nous lui faisons confiance là-dessus".

100 000 euros de la ville d'Orléans pour financer une aide aux étudiants

L'un des points qui avait aussi soulevé beaucoup de questions, c'est celui du coût de cette formation : 12 000 euros par an. "Parce que c'est un programme pour les étudiants étrangers, dispensé en anglais, sur des heures supplémentaires, par nos enseignants. Pour faire en sorte que ce programme existe, nous devons le financer, évidemment. Mais d'un autre côté, le coût de la vie est beaucoup moins cher à Zagreb, donc les étudiants compensent grâce à cela".

Pour ce qui concerne les étudiants qui suivront la formation depuis Orléans, ils seront moins concernés par cet aspect lié au côut de la vie en Croatie, même s'ils auront à se rendre à Zagreb au moins une fois par an, pour les examens. Pour eux Davor Jezek explique que là encore c'est la ville d'Orléans qui se charge de mettre en place "une aide significative". Celle-ci est confirmée par l'adjoint à la santé Florent Montillot : "nous avons déjà prévu 100 000 euros, pour des aides financières, à cela s'ajoutera une aide du département du Loiret, du même ordre, et nous allons demander à la région de participer également".