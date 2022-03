Le vice-président du Grand Montauban espérait "une plus grosse enveloppe de l'Etat" pour le nouvel hôpital

Ce lundi 14 mars, Jean Castex en visite dans le Tarn-et-Garonne a annoncé l'emplacement du futur hôpital de Montauban, à Bressols près de la future gare LGV de Montauban-Sud. Tandis que ce mardi 15 mars, Montauban commémore la mémoire Mohamed Legouad et Abel Chennouf, les deux soldats assassinés par Mohammed Merah il y a dix ans, devant al caserne Doumerc du 17e Régiment de génie parachutiste. Thierry Deville, qui a retrouvé son siège de vice-président de l'agglomération depuis le retour de Brigitte Barèges aux affaires, est l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie ce mardi 15 mars.

D'abord, cela fait dix ans ce 15 mars que Mohammed Merah a tué deux soldats du 17ème Régiment de génie parachutiste de Montauban. Dix ans après, comment fait la Ville pour entretenir leur mémoire?

L'émotion est toujours très forte. La ville de Montauban entretient cette flamme, la mémoire est douloureuse. On ne peut pas l'oublier. Nos militaires font partie intégrante d du Grand Montauban. Nos armées sont nos amies. Dix ans après, on est toujours atterré. Il y a aujourd'hui un hommage émouvant, à l'endroit-même du drame, et une pensée permanente. Il y a dix ans, devant un distributeur de billets, des témoins ont assisté à ces assassinats, vous basculez dans un autre monde. Montauban est une petite agglomération, personne n'aurait imaginé un tel déferlement de violences.

Après des mois de suspense, le Premier ministre est venu annoncer que le nouvel hôpital de Montauban serait construit sur la zone d'Albasud, près de Bressols. Est-ce vraiment un consensus ?

Oui, il y a eu forcément une discussion, mais vous savez, il faut prendre nos problèmes globalement. Le Grand Montauban va vivre une révolution. Donc, lorsque vous imaginez qu'on va implanter une gare LGV, lorsqu'on va faire une voie de contournement, lorsqu'on fait un échangeur, on fait ce qu'on appelle des VRD (ndlr, Voirie et Réseau Divers, la réalisation des voies d'accès). Il était évident qu'il fallait avoir une prospective pour imaginer un outil comme un grand hôpital. C'est plus de 580 millions d'euros d'investissement, cela va nécessiter des hôtels et des voiries et des voies de communication.

Brigitte Barèges, la maire de Montauban, avait fait savoir lors des dernières municipales qu'elle voulait garder l'hôpital dans la ville...

Tout le monde voulait le garder en ville. Sauf que notre hôpital actuel est dans un tel état de déliquescence et les reconstructions ont été tellement chères que les études ont été faites. Il y a eu trois 3 scénarii qui est envisagés. C'est à regret que le grand hôpital se fera à l'extérieur de la ville de Montauban. Maintenant, il fallait à la fois le conserver sur le territoire de Montauban et surtout, pouvoir utiliser la construction de toutes les voiries que nous allons faire dans les prochaines années.

L'Etat s'engage à hauteur de 176 millions d'euros. Est ce que ce sera suffisant?

C'est une excellente question. J'ai interpellé le Premier ministre. Je me félicite bien sûr de tout ce qui est fait pour notre territoire. C'est une excellente nouvelle. Par contre, en ce qui concerne le financement, au moment où je vous parle, ça va nécessiter effectivement des éclairages particuliers. Parce que le projet d'un grand hôpital, c'est a minima 600 millions d'euros. L'Etat 176, la Région 20 millions. Cela signifie qu'il manque 400 millions grosso modo. Donc il y aura des précisions à voir dans les prochains mois pour savoir comment tous ces éléments vont se juxtaposer. En l'état, je m'attendais effectivement à avoir une enveloppe supérieure à celle-ci. Je m'attendais à 380 millions d'euros.

Avec la LGV, Matabiau sera à 10 minutes du nouvel hôpital de Montauban. Un médecin qui habite en centre ville de Toulouse sera plus rapidement à l'hôpital de Montauban qu'à Purpan ou Rangueil

C'est pour cela que Brigitte Barèges, n'était pas là hier ? Elle n'a pas pu faire pression sur Jean Castex....

Non, ça n'a strictement rien à voir. Brigitte Barèges est constructive. Elle se bat pour son territoire, cela fait des années. Vous imaginez bien que lorsqu'un Premier ministre se déplace, il a son montant en poche. Il ne vient pas négocier avec les élus locaux ce jour-là.

L'emplacement en tous cas du futur hôpital, près de la gare LGV, sera très stratégique. Avec un équipement neuf aussi, vous espérez recruter de nouveaux praticiens, ce dont vous manquez terriblement actuellement?

Bien sûr, 65% des praticiens de notre centre hospitalier viennent de la région toulousaine. Aujourd'hui, on parle toujours de la LGV, le Toulouse -Paris à 3 heures 10, mais on oublie de dire que c'est Toulouse-Montauban à 10 minutes. Ce n'est pas la Bordeaux-Toulouse, c'est la Toulouse-Bordeaux. C'est à dire que la première partie de la ligne LGV sera faite entre Toulouse et la gare de Montauban. Ce grand hôpital se trouvera à 500 mètres de la future gare LGV. Un praticien qui vit à Toulouse intra-muros aura mettra moins de temps pour venir travailler dans ce grand hôpital de Montauban que pour aller travailler à Purpan ou Rangueil. C'est un atout qui permettra à notre hôpital de rayonner sur tout le territoire.