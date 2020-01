"Le vignoble bordelais est dans le dur" : Bernard Farges, président du CIVB

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : La taxe Trump est en place depuis la mi-octobre. Quels sont les effets sur les vins de Bordeaux ?

Bernard Farges : Aujourd'hui il est difficile de mesurer l'impact, mais nous savons qu'il y en a déjà. Des viticulteurs, exportateurs et négociants on dû baisser leurs prix pour assumer une partie de cette taxe américaine. Leurs importateurs ont dû aussi baisser une partie de leur marge. D'autres n'ont pas pu le faire et ce sont donc des produits qui seront plus cher avec des conséquences que l'on imagine, à savoir la perte de parts de marchés.

Vous avez sollicité l'intervention du gouvernement. Avec quel résultat à ce jour ?

On a rencontré beaucoup de monde : au ministère de l'agriculture, à Bercy, à l'Elysée. Mais nous n'avons absolument pas l'écoute que nous souhaitons. On nous renvoie vers l'Europe pour obtenir des compensations sur les pertes mais ce n'est pas du tout un sujet de la commission. Il s'agit bien d'une faute de l'Etat français qui a choisi de subventionner l'avionneur Airbus. L'Etat doit assumer ses choix industriels.

Vos exportations sont en baisse un peu partout dans le monde !

Oui et c'est lié à plusieurs effets. L'impact de la petite récolte de 2017 avec des prix un peu plus chers, une diminution de nos promotions sur la grande distribution, au Royaume-Uni, en Belgique, en France, le marché chinois qui ralentit fortement et puis des formes de consommation différentes en France. On boit moins de vins rouges et plus de vins frais. Donc tout ça n'est pas bon pour Bordeaux.