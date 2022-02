Des enfants du Loiret jouent le rôle d'acteur pour un concours national

Pour la 5e année, plus de 200 enfants passent devant la caméra pour la fondation Action Enfance. Action Enfance a pour mission d'accueillir, de protéger et d'éduquer des frères et sœurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte, séparés de leurs parents sur décision du Juge des enfants. Partout en France, 16 courts-métrages sont réalisés. Des scénarios écrits par quatre écoles de cinéma.

Un projet national

Dans le Loiret, le Village d'enfants d'Amilly, qui accueille des enfants qui ne sont plus sous la garde de leurs parents, y participe. Issus des 15 établissements de la Fondation Action Enfance, les jeunes participent à ce festival de courts-métrages en jouant le rôle d’acteur, de figurant ou de technicien lors des tournages. Cette année, Liliane Rovère, l'actrice française qui joue dans la série Dix Pour Cent ou encore Voyages participe pour rencontrer les jeunes.

Pour le responsable des partenariats à la fondation Action Enfance, Benoît Reveillon, c'est un projet qui permet aux enfants de s'évader du quotidien et de les faire rêver. "Tout est prévu à l'avance. Les enfants et les éducateurs savent qui vient et qui va où et à quel moment, c'est une vraie prise en charge. On voyage de lieux en lieux. Les enfants d'Amilly et le matériel bougent, il faut déplacer les caméras, on se prépare, on se maquille comme des professionnels. Il y a un rythme et ça apprend aussi aux enfants que le cinéma ce n'est pas si simple." C'est aussi un angle de travail pour les éducateurs. "Ça révèle parfois des enfants aux yeux des éducateurs qui les voient dans un autre contexte que la vie au village dans la maisonnette et dans les activités du quotidien. Avec ce projet, nous faisons un pas de côté et les éducateurs disent que c'est un moment de respiration pour les enfants."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur le tournage, les stars, ce sont les enfants. Rose a huit ans et tient le deuxième rôle principale dans le court-métrage. "Mon rôle c'est d'être la chef des Indiens. Ce matin j'ai tourné avec un poney qui était maquillé comme moi ." Antoine a 19 ans et fait ses études en région parisienne en école de cinéma. Il est assistant-réalisateur, son rôle : que tout se passe bien et dans les temps. Mais travailler avec des enfants, ce n'est jamais simple, il faut trouver des astuces explique Antoine. "Quand on voit qu'un comédien n'est plus trop attentif, on ne peut pas lui en vouloir car ils ont six ou huit ans, donc on fait un petit tour du château, on discute et il se calme."

Le but du projet, c'est que les enfants s'éclatent

Il y aussi Lucas qui a pour rôle de trouver les lieux de tournage et de tout prévoir en amont. Et même s'il y a des petits couacs, le plus important est ailleurs. "S'il y a des plans qui ne peuvent pas passer car il y a des enfants qui sont turbulents ou parce qu'ils veulent faire autre chose, ils font autre chose. Le but du projet, c'est que les enfants s'éclatent, nous sommes là pour eux." Quatre jours de tournage intensifs dans le département pour les enfants et des souvenirs pour la vie.

Rose et Renzo en plein tournage © Radio France - Julien Frenoy

Les courts-métrages seront disponibles pour le grand public sur la plateforme aefaitsoncinema.org mi-avril 2022. La remise des Prix se fera fin mai au Grand Rex à Paris avec un jury de personnalités.