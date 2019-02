Le village de Drucat dans la Somme en guerre contre les frelons asiatiques

Les frelons asiatiques vont commencer à sortir d'hibernation et Drucat compte bien ne pas se laisser envahir ! La mairie va distribuer à partir de ce vendredi et toute la fin de semaine une lettre d'information à ses 931 habitants. L'objectif est de les encourager à construire par eux-mêmes des pièges à frelon asiatique. Ils ont créés et testés l'été dernier par Valery Henocque, un apiculteur de Toeufles, à l'ouest de la Somme : " les pièges ont pas mal attirés, une cinquantaine de frelons à chaque fois" calcule le créateur du piège.

Des pièges artisanaux pour stopper la prolifération des frelons asiatiques © Radio France - Elodie Touchais

Une boite, quatre bouteilles en plastique et le tour est joué !

Une boite et l'entonnoir de 4 bouteilles en plastique suffisent à la fabrication du piège © Radio France - Elodie Touchais

Le piège est à faire soi-même et c'est 100 % récup ! Il suffit d'une boite (à bonbons) en plastique que vous allez percer sur ses 4 faces pour pouvoir y intégrer et coller avec du mastic les entonnoirs, le haut de quatre bouteilles en plastique ( diamètre 80 mm) . L'opération peut s'avérer délicate reconnaît Daniel, cet habitant de Drucat les fabrique à la chaîne . Il conseille de bien tenir la face à percer qui peut parfois se briser ! Selon ce bricoleur devenu expert, il faut en moyenne une heure pour réaliser ce piège artisanal.

Pas question de piéger d'autres insectes !

L'apiculteur, créateur du piège a pensé à tout. Seuls les frelons asiatiques l’intéresse, pas question de tuer les autres insectes qui pourraient eux-aussi pénétrer dans la boite. Pour leur permettre de s'échapper, Valéry Henocque a donc ajouté des trous de 6mm sur les côtés. C'est trop petit pour que les frelons puissent ressortir !

Percez les bouchons d'un trou de 8mm et prévoir une série de trous de 6mm pour laisser s'échapper les autres insectes © Radio France - Elodie Touchais

Le vin blanc, pêché mignon du frelon asiatique

Une fois le piège construit, reste à attirer les frelons asiatiques à l'intérieur ! Là encore l'apiculteur a pensé à tout et leur a concocté un cocktail ! Les frelons asiatiques raffolent du vin blanc (qui est en revanche un répulsif à abeille), le panaché les fait aussi craquer, mélangez à cela de la grenadine pour le sucre et vous ferez mouche !

Un cocktail spécial frelons asiatiques © Radio France - Elodie Touchais

La recette de Valéry Henocque : 75 cl de vin blanc ( impératif pour protéger les abeilles) + 33 cl de panaché et 40 cl de sirop de fruits rouges. Mais pour ne pas faire d'autres victimes en noyant tout ce qui tombe dans le piège, Valery Henocque conseille d'imbiber un sopalin de cette mixture, cela suffit dit-il à les attirer à l'intérieur. Opération à renouveler régulièrement.

Un sopalin imbibé du cocktail suffit à attirer les frelons dans le piège © Radio France - Elodie Touchais

A installer dès maintenant !

Ces pièges, la mairie de Drucat en a déjà installés quatre dont un près du court de tennis et de l'école du village. Laurent Parcy encourage ses administrés a faire de même, le plus tôt possible. Les frelons asiatiques vont commencer à sortir d'hibernation et surtout leurs reines qui sont la principale cible insiste le maire. En installant ces pièges tôt, "on a une chance d’attraper, de tuer ces reines" et d'éviter surtout la construction des nids tant redoutés. L'été dernier, huit nids ont été détruits mais le maire craint que ce soit exponentiel. " Il n'y pas de mouvement de panique mais les gens ont pris conscience de la dangerosité de ces insectes".

Les frelons et les reines protectrices s'apprêtent à sortir d'hibernation © Radio France - Valérie Massip

En 2017, les pompiers ont été appelés pour une quinzaine de nids. En 2018, ils ont été sollicités plus de 660 fois et ont détruits 500 nids de frelons asiatiques.

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n'intervenez surtout pas par vous-même

Sauf urgence, cette année, si vous soupçonnez la présence d'un nid de frelons asiatiques, il faudra appeler votre mairie et non plus directement la préfecture de la Somme. Des sociétés privées interviendront alors pour détruire le nid de ces insectes.