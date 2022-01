Le village de l'insertion à Nancy pour des personnes sans abris : "Réapprendre à vivre dans un chez-soi"

C'est un ancien bâtiment industriel, situé rue du Crosne à Nancy. A l'intérieur, huit "modulaires", deux caravanes et un espace collectif avec cuisine et salle à manger. Voici le Village de l'insertion, inauguré le 20 janvier, et qui s'apprête à accueillir ses premiers habitants ce 31 janvier.

Ici, 15 personnes sans domicile fixe vont pouvoir retrouver un toit. Il fait froid sous le hall du village mais il fait bien chaud dans chaque habitat. "On a voulu le fonctionnement extrêmement simple", explique Gaëlle Zida, chef de service social à l'ARS, l'association Accueil et Réinsertion sociale, qui porte le projet. "On a simplement mis un lit, une armoire, un frigo, une chaise et des sanitaires privatifs. L'idée, c'est que chacun s'approprie son logement."

L'intérieur d'un modulaire individuel © Radio France - Isabelle Baudriller

Investir ces lieux ne sera pas simple pour des hommes et des femmes sans abris jusqu'alors. Aline Maitresse, directrice du pôle Urgence de l'ARS, le sait bien : "Ce n'est pas facile de se stabiliser entre quatre murs, quels que soient ces quatre murs. L'objectif, c'est de proposer un lieu où ils sont chez eux. Et nous professionnels, on est là pour les accompagner à réapprendre à vivre dans un chez-soi".

L'un des huit modulaires, certains peuvent accueillir un couple © Radio France - Isabelle Baudriller

Ces anciens SDF pourront rester au Village de l'insertion le temps qu'ils le souhaitent. "La rue, c'est l'urgence et la rue, c'est le danger, c'est extrêmement difficile", souligne Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l'hébergement et l'accès au logement, venu sur place.

"Pouvoir ne pas avoir peur, être tranquille sur les heures qui viennent, c'est aussi pouvoir se projeter et ça, c'est essentiel." - Sylvain Mathieu, délégué interministériel

Un Village conçu comme un tremplin, pourquoi pas, vers son propre logement ou vers une activité professionnelle. Il s'agit d'un dispositif expérimental de trois ans, financé par l'Etat. Les futurs habitants seront accompagnés par huit professionnels de l'association Accueil et réinsertion sociale.