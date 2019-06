Le village de Lapalud un brin nostalgique de ses bouchons d'antan

Des dizaines de kilomètres de bouchons sur nos routes et autoroutes ce dimanche à l'occasion des retours du pont de l'Ascension. Lapalud n'y a pas échappé et pour cause, c'est lui qui l'a provoqué en souvenir de l'âge d'or du village... avant la déviation de la Nationale 7 !

Lapalud, France

Bison Futé avait prévu les bouchons enregistrés sur nos routes et autoroutes à l'issue de ce long week end de l'Ascension mais il en avait oublié un ! Celui organisé par la commune de Lapalud en souvenir des embouteillages d'antan. Des dizaines de véhicules anciens ont donc envahi le cœur du village ce dimanche, cadre de nombreuses animations et expositions. Jusqu'au milieu des années 50, la célèbre Nationale 7 traversait le village. Les automobilistes déferlaient sur la route des vacances et profitaient de leur étape forcée -ou du moins ralentie- pour acheter la spécialité locale : le balai confectionné en sorgho. Lapalud comptait alors de nombreuses manufactures et l'argent coulait à flot.

La mairie prête à aider un jeune artisan...

La déviation de la Nationale 7 en 1957 a mis un coup d'arrêt à cet afflux de vacanciers et a entraîné la lente disparition des manufactures de balai, malgré un savoir faire important et reconnu. "Si on ne laisse pas de flux routier sur un village, les commerces ferment et le village se meurt" déplore Hervé Flaugère le maire adjoint de Lapalud qui rêve aujourd'hui de la mise en place d'une déviation temporaire de la circulation pour irriguer le village durant l'été. La mairie de Lapalud se dit prête aussi à aider tout artisan qui désirerait se lancer dans cette activité traditionnelle et patrimoniale. Un beau challenge à l'heure des balais asiatiques qui ont envahi les rayons de nos magasins...

Lapalud regrette ses bouchons d'antan : le reportage de Daniel Morin Copier

Clin d'oeil aux bouchons d'antan, avant la déviation de la Nationale 7... © Radio France - Daniel Morin

Avec ses drôles de vacanciers en partance vers la mer... © Radio France - Daniel Morin

Des voitures chargées de bagages... © Radio France - Daniel Morin

... prêts à se remplir de souvenirs... © Radio France - Daniel Morin