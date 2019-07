Le village de Méral investit 1,1 million d'euros dans sa revitalisation

Méral, France

Si un mot est vraiment à la mode en Mayenne c'est bien l'attractivité. Érigée en priorité par le conseil départemental pour attirer de nouveaux habitants, l'attractivité est aussi une condition de bonne santé pour les petites communes de la Mayenne. Ainsi, à Méral, au sud-ouest de Laval, l'équipe municipale a bâti un plan de revitalisation de son centre-bourg. 1,1 million d'euros d'investissement.

Terrains à vendre ...

À Méral, commune de 1.100 habitants, on est loin de ces villages où des lots de maisons poussent à vitesse grand V. Un lotissement de 55 parcelles est certes prévu dans les prochains mois, mais les élus s'attaquent aujourd'hui à ce qu'on appelle les dents creuses. Ces maisons inhabitées parce que les propriétaires sont décédés, ou parce qu'invendables. Des biens immobiliers pourtant en plein cœur de ville, volets fermés, ça fait tâche. "La population vieillit et des maisons ne sont plus adaptées à des jeunes ménages, donc à nous de trouver des solutions pour faire venir de nouveaux habitants sur la commune" explique le maire de Méral Jean-Marc Faucher. Une quinzaine de logements pourraient voir le jour à deux pas de l'église avec l'arrivée d'un commerce.

Pour cela, Méral va investir 1,1 million d'euros sans compter les aides d'autres collectivités locales. Les voies principales seront par exemple réaménagées. L'objectif est aussi de mettre en valeur la vallée de l'Oudon en bordure de village. "On prend en compte l'aspect qualitatif des aménagements. Il y aura par exemple des chemins pédestres qui permettront d'avoir des points de vues sur la vallée directement" poursuit l'élu.

... et une meilleure couverture 4G

La revitalisation d'une commune c'est aussi renforcer les services et les offres à ses administrés. À Méral, à la fin de l'année, une antenne de téléphonie (36 mètres de haut) sera installée avec les opérateurs Orange et Free. "Si demain on a de très jolis bâtiments locatifs avec vue sur l'Oudon mais que les gens, quand ils viennent les visiter, ne captent pas avec leur téléphone portable et n'ont pas la fibre, forcément ils font demi-tour" estime l'adjoint en charge de l'urbanisme Richard Chamaret. "L'autre avantage de cette antenne c'est qu'une partie de celle-ci est prévue pour la 5G" termine-t-il. Et même si la revitalisation du centre-bourg prendra plusieurs années, les élections municipales de mars 2020 ne devraient pas freiner les projets d'après l'équipe municipale en place.