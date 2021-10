Le village de Pechbonnieu rend hommage à Blanche et Lucien Robène, "Justes parmi les Nations"

Blanche Lavalade et Lucien Robène ont caché et sauvé 70 personnes pendant l'occupation dans leur maison de Pechbonnieu (31)

Ils n’avaient écouté que leur courage, entre 1940 et 1944, Blanche et Lucien Robène , une famille de Pechbonnieu a accueilli, caché, logé et nourri, dans leur maison des résistants, des réfractaires du STO, des prisonniers de guerre évadés, des familles juives, jusqu’à des déserteurs allemands refusant l’uniforme nazi. Le département de Haute-Garonne dévoile ce vendredi 1er octobre 2021 une plaque commémorative devant la mairie de la commune pour saluer le geste désintéressé de ce couple qui a su aider les persécutés, avec la complicité de tout un village.

Des héros ordinaires

Blanche Lavalade et Lucien Robène se marient à Bordeaux en 1928 . Ils auront deux filles nées à Toulouse, Lucette et Marguerite. Ils s’installent à Pechbonnieu, à une dizaine de kilomètres des usines Latécoère, où Lucien est ouvrier chaudronnier .

Blanche ( en robe noire) et Lucien Robène (adossé au mur) - @ Mémorial Yad Vashem

Militante avant-guerre dans des partis de gauche, Blanche était une ardente républicaine et, dès 1941, avec son mari Lucien, elle n’hésite pas à cacher dans leur maison de Pechbonnieu des personnes recherchées, des résistants, des réfractaires au S.T.O. et des parachutistes anglais. Certains restent pour quelques jours, certains plusieurs mois. Jusqu’à la Libération, ce sont entre six et douze personnes qui partagent le quotidien de cette famille.

Ils cachent 70 personnes , dont de nombreux enfants juifs

Ils cachent aussi et sauvent de nombreux Juifs en fuite et en détresse. Des enfants juifs leur étaient adressés par la Résistance.

Le Philosophe Edgar Morin à l’époque dans la résistance se souvient de son passage dans la maison de Pechbonnieu. : «Le réseau, s'appliquait à sauver des enfants juifs de la déportation. On en plaçait quelques-uns momentanément chez Madame Robène».

Clara Malraux et sa fille Florence font également un séjour à Pechbonnieu, dans la maison des Robène, elle écrit : «Tant d'êtres humains, lui ont dû de survivre».

Le village savait, mais n’a rien dit

Laurent Robène, le petit fils de Blanche et Robin a fait des recherches dans les archives de la préfecture de la Haute-Garonne et dans celles de la commune de Pechbonnieu. Il a découvert que plus de 70 personnes ont été cachées dont des membres du célèbre réseau Combat ou ceux du Mouvement de Résistance des Prisonniers de Guerre et de Déportés (MRPGD).

Lucien Robène avec ses deux filles Lucette et Marguerite - @Mémorial Yad Vashem

Les indices recueillis par Laurent Robène, dans son livre "La Chambre de derrière" (aux éditions L'Harmattan) ont permis de confirmer que tous les habitants ou presque de Pechbonnieu étaient au courant : «Il y avait autour de 400 habitants. Personne n’a jamais rien balancé ».

Ironie de l’histoire, le responsable régional de la sinistre Milice habitait le même village !«Je crois qu’il a eu peur d’éventuelles représailles qu’on lui avait promis. On a assisté à une véritable solidarité de village qui a permis à cette maison de continuer ses activités au quotidien».

Tout se déroule dans une clandestinité si bien orchestrée au cœur de ce village du Nord toulousain que la générosité et le courage de Blanche et Lucien Robène sont restés longtemps inconnus, y compris au sein de leur propre famille.

« A l'école, les institutrices recevaient des enfants et lorsque le gouvernement de Vichy a demandé aux préfets d'obtenir la liste de tous les enfants qui étaient dans les écoles, l'école de Pechbonnieu n'a fourni aucun nom (...) L'épicière qui donnait des denrées alimentaires bien davantage que ce que permettaient le nombre de tickets de rationnement de mes grands-parents, elle savait bien qu'il y avait du monde à nourrir. » raconte Laurent Robène .

Blanche et Lucien ont divorcé après la guerre et aucun des deux n’a demandé quelque reconnaissance que ce soit après la Libération. Ils avaient juste le sentiment d’avoir fait ce qu’ils devaient faire. Pourtant, les personnes auxquelles Blanche a procuré un hébergement clandestin, et parfois sauvé la vie, se comptent par dizaines et, sans les témoignages écrits et publiés par Clara Malraux mais aussi Edgar Morin, aucune preuve n’aurait subsisté de leur héroïsme.

Justes parmi les Nations

Blanche est décédée à Moissac le 25 mai 1966, dans l’humilité et la discrétion comme elle avait vécu.

En 2017, le mémorial Yad Vashem a reconnu Blanche et Lucien Robène Justes parmi les Nations «pour avoir aidé à leurs risques et périls des Juifs pendant l'Occupation». Leur nom est gravé sur le Mur d'Honneur dans le Jardin des Justes parmi les Nations à Jérusalem.

Le diplôme d'honneur "Juste parmi les Nations" remis aux époux Robène - @Mémorail Yad Vashem

Ce vendredi 1er Octobre 2019, les noms de Blanche et Lucien Robène sont gravés sur la plaque commémorative "Chemin de mémoire Haute-Garonne Résistante" dévoilé devant la mairie , tout prêt du 11, route de Saint-Loup, leur ancienne maison de Pechbonnieu