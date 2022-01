Le village de Saint-Faust ouvre une salle de télétravail

Vincent Brassat et Michel Perpignaa, conseillers municipaux de Saint-Faust, dans la salle de télétravail

Une salle de télétravail vient d'ouvrir près de Pau, à Saint-Faust. C'est assez original puisque ce projet a été porté par la municipalité du village de Saint-Faust. Il s'agit d'une salle dans le bâtiment de la salle polyvalente (où il y a un fronton). À l'intérieur de cet espace de télétravail, il y a tout ce qu'il faut pour travailler : chaises, bureaux, connexion internet (bientôt la fibre), canapé, écran géant, imprimante, imprimante 3D, ainsi qu'un espace cuisine. Ce projet est né bien avant l'épidémie de coronavirus mais voit le jour en ce début d'année 2022, à l'heure où les gens sont invités à télétravailler au moins trois jours par semaine.

Un espace pour que les gens se croisent et se rencontrent

Vincent Brassat est conseiller municipal à Saint-Faust, chargé de l'animation et des associations. Il espère que cette nouvelle salle va attirer du monde sur le village qui compte 750 habitants : "L'idée c'est de faire vivre le village, donc du monde de Saint-Faust mais aussi de l'extérieur. On a pris contact avec les grandes entreprises comme Safran, Total, Euralis parce qu'aujourd'hui elles ont l'obligation de proposer à leurs salariés de faire du télétravail." Cet espace est également ouvert à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler chez eux, que ce soit pour des raisons de place, de connexion internet ou de calme.

Vincent Brassat, conseiller municipal de Saint-Faust

11 bénévoles ont fait les travaux et la déco

Ces travaux d'aménagement et d'ameublement ont coûté entre 5.000 et 6.000€ ; et le conseil départemental a donné 5.000€ pour l'équipement numérique. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, la salle de télétravail s'est dotée d'une imprimante 3D. Pour les jeunes mais pas seulement.

Michel Perpignaa, conseiller municipal à Saint-Faust, souhaite poursuivre l'essai, après la salle de télétravail pourquoi pas un café associatif : "Peut-être regrouper les compétences et les outils. Du prêt d'outillage par exemple, du repair café. Ne pas jeter une machine à café où il y a une soudure à refaire, un peu ce genre de choses qui se fait déjà en ville mais dans les campagnes ça n'est pas encore d'actualité."

Michel Perpignaa, conseiller municipal de Saint-Faust

►►► Infos pratiques : Réservation en amont auprès de la mairie. Tarifs : 10€ la demi-journée, 20€ la journée, 80€ la semaine et 200€ le mois.