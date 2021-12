Le village de Saint-Jeures se déchire autour du chantier d'une maison de 1.184m²

"Je n'ai pas à me justifier" affirme Yassine. Il passera pourtant deux heures à le faire face aux habitants de Saint-Jeures lors d'une réunion publique vendredi 17 décembre. Après l'incendie volontaire du chantier de sa maison le 24 octobre, il était nécessaire de crever l'abcès. Le projet est immense : 1.184m² carrés dans ce petit village de Haute-Loire où vivent à peine un millier d'âmes. A l'échelle du territoire, c'est presque pharaonique, avec ses onze chambres, chacune équipée de sa salle de bain personnelle. Mais outre l'architecture, une pièce en particulier pose problème à certains habitants : la salle de prière.

Plusieurs points d'achoppement

Seul face à la salle, le futur propriétaire a d'abord détaillé et expliqué son projet. Les choix d'architectures. Son permis de construire, validé par la mairie le 20 octobre. Les habitants lui reprochent de ne pas respecter le Plan local d'urbanisme, là où lui dit appliquer la loi Grenelle 2.

La salle de prière effraient certains

C'est au bout d'une heure que le cœur du problème semble enfin abordé. La salle de prière. "Vous allez nous dire ce qu'il y a dans cette maison." "Dites nous combien de personnes pourra accueillir cette salle de prière." Certains le soupçonnent à mots couverts de vouloir ouvrir une école coranique. Le Lyonnais les détrompe. "C'est pour mes parents et mes beaux parents. Je suis musulman mais je ne fais pas la prière. Je suis comme un catholique qui irait à la messe pour Noël et Pâques."

La salle semble presque irréconciliable, entre les opposants à ce projet et les autres. © Radio France - Louise Thomann

Dans la salle on sent toute la tension entre les habitants qui s'opposent à la construction de cette immense bâtisse de 1.184 m².et ceux qui veulent bien accueillir Yassine et sa famille à Saint-Jeures. Des huées et des applaudissements ponctuent les prises de paroles des uns et des autres. Une voiture de gendarmes stationne devant la salle, au cas où.

Est-ce que vous voulez de moi ici? Si vous ne voulez pas, dites moi, je ne passerai pas en force.

On assure à l'entrepreneur qu'il n'y a pas de racistes ici, que sa couleur de peau ou sa religion ne sont pas la cause de cette opposition farouche. Yassine termine donc sa plaidoirie par une question : _"_Est-ce que vous voulez de moi ici? Si vous ne voulez pas, dites moi, je ne passerai pas en force." L'assistance, clairement divisée sur le sujet, n'a rien répondu.