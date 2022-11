Le village de Saint-Sériès inaugure son premier monument aux morts

Près de 104 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le petit village de Saint-Sériès près de Lunel se dote d'un monument aux morts. Une stèle a été inauguré ce dimanche dans le parc municipal en présence de la Secrétaire d'État aux anciens combattants Patricia Miralles. Six noms sont inscrits sur ce monument, les six habitants de Saint-Sériès qui sont morts entre 1914 et 1918. "Au départ il y avait quatre noms sur une plaque sur un mur sur un parking. J'avais un peu honte le 11 novembre alors j'ai souhaité ce lieu", raconte le maire Pierre Griselin.

"Je suis nouveau dans la commune j'y habite depuis six ans. Dans ma région natale, le Nord-Pas-de-Calais, les hectares de vignes sont remplacés par des hectares de croix blanches. J'ai été élevé dans cette culture de mémoire" - Pierre Griselin

Désormais les noms de Gaston Crozat, Aimé Durand, Élie Marc, Jean Penot, Louis Rousset et Léopold Villard figure sur cette stèle. "Lorsque j'ai déposé une gerbe de fleurs avec des jeunes filles du village, l'une d'entre elles avait mal au ventre. Elle m'a explique que c'était lié au stress et à la compréhension de ce que ces six habitants avaient vécu. Quand nous avons ce genre de réaction, nous avons compris que nous sommes des passeurs de mémoire", souligne la Secrétaire d'État Patricia Miralles.