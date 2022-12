Le village est privé d'eau potable depuis 2 mois, le maire distribue des packs d'eau

Un Noël sans eau potable ! Depuis 2 mois, les 127 habitants des Moutiers-en-Auge près de Falaise sont privés d'eau potable. Elle est impropre à la consommation depuis fin octobre à cause de la présence d'un composé chimique due aux canalisations en plastique.

Les canalisations sont vieillissantes, elles datent des années 70. Des travaux doivent être enclenchés et financés par la Communauté de Communes Pays de Falaise, mais avec la hausse des coûts, les entreprises spécialisées accumulent du retard. Différents appels d'offres ont été lancés.

Le maire retrousse ses manches

Maire de cette petite commune du Pays d'Auge depuis 2020, Alain Pourrit 73 ans, n'aurait jamais pensé voir sa mairie remplit de plusieurs packs d'eau : "J'ai reçu 7 ou 8 palettes, on stock ça ici et deux fois par semaines, je sillonne la commune, je mets les bouteilles dans le coffre de mon utilitaire et c'est parti. J'aide surtout les personnes âgées isolées" indique le maire. "Ce n'est pas parce que nous sommes perdus entre les champs, qu'on ne doit pas prendre notre cas au sérieux. On attend des réponses. Forcément, ça tombe mal avec les périodes de fêtes pour celles et ceux qui reçoivent du monde à la maison" ajoute Alain Pourrit.

La mairie réquisitionné pour stocker... des packs d'eau © Radio France - Louis Fontaine

Les riverains subissent

Les 127 habitants sont logés à la même enseigne depuis fin octobre 2022. Si le maire apporte quelques packs, il faut se réorganiser et faire attention. L'eau peut être utilisée pour laver le linge ou prendre une douche, mais elle est formellement interdite à la consommation.

Stéphanie, mère de deux enfants. Elle habite sur la commune depuis 20 ans. © Radio France - Louis Fontaine

"On commence à saturer, il faut tout surveiller ! Du café le matin au repas du midi. On rince nos pâtes à la Cristaline, on se lave les dents avec de l'eau en bouteille. On aimerait tout même avoir plus d'informations, que les prestataires extérieurs viennent nous voir, qu'ils nous expliquent, nous donnent une date pour les travaux !", souffle Stéphanie, habitante des Moutiers-en-Auge.

Tout comme Stéphanie, les habitants attendent une date pour le début des travaux, mais d'après le maire, il faudra prendre son mal en patience : "Nous n'aurons pas d'eau potable avant mars-avril" lance Alain Pourrit.