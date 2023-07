Le ville préféré des français se trouve en Haute-Vienne, Magnac-Bourg l'heureux élu de l'édition 2023

"Un village agréable", "à taille humaine", ", ou encore "bien placé et près de l'autoroute", quand on demande aux Magnacaux ce qu'ils aiment chez eux, la liste devient longue. Pas si étonnant finalement que la commune de 1100 habitants ait été désignée pour représenter la Nouvelle-Aquitaine dans le concours du village-étape préféré des français. Le 3 juillet dernier, le comité a désigné la commune haut-viennoise grande gagnante de cette deuxième édition.

Sur Internet comme derrière les comptoirs, tout le monde s'est prêté au jeu. "On a déployé des flyers, imprimé des QR codes, lancé des appels sur les réseaux sociaux", explique l'adjoint au Maire Sébastien Péjou. "ça a été une chouette dynamique de groupe parce que certains appelaient leur famille pour les encourager à participer! C'est le cas de Martine, une habitante de Saint-Germains-les-Belles. Bien qu'elle ne soit pas une autochtone, Magnac-Bourg représente justement une ville où elle aime passer et s'arrêter. "Ah moi j'ai voté sur Facebook oui!" confirme la septuagénaire.

Jean-Laurent, gérant de la Brasserie des Sports une institution à Magnac se félicite de cette victoire. © Radio France - Salomé Pineda

Un concours fédérateur

Les commerces aussi se sont investis pour faire grimper les votes, comme la pharmacie du centre. "Oui on a mobilisé les clients", témoigne Léa Séraly l'une des employées, qui confie avoir glissé plusieurs bulletins virtuels pour sa commune. Boucher, boulangerie, tabac-presse.... tous ont conscience de la vitrine portée par le label village étape. "On retrouve certains touristes chaque été. Ils s'arrêtent ici parce que Magnac est leur village étape favroris", au sens propre du terme donc.

Léa Séraly a mis du sien pour encourager les clients de la pharmacie à voter pour leur village étape préféré. © Radio France - Salomé Pineda

30% de la clientèle amenée par le label

Magnac-Bourg propulsée en tête devant 76 villages-étape, c'est une belle victoire savourée par Christophe Sénégasse, boucher nouvellement installé dans le coin. "C'est un plus, tout est bon à prendre! Plus on aura de clientèle, plus on pourra embaucher de gens et ainsi de suite." Les retombées se chiffrent affirme l'adjoint au maire Sébastien Péjou. "C'est une vraie fierté d'avoir gagné le concours! ça témoigne de l'importance de ce label pour nos commerces: 30% de la clientèle vient grâce à ça. Maintenant qu'on détient le titre de village étape préféré on pense que ça va être un bonus encore." A la rentrée de Septembre, un tophée sera remis en mains-propres aux élus magnacaux par Joinville, la lauréate haut-marnaise de la première édition.