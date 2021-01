Le violoncelliste chambérien Gautier Capuçon reçoit la Légion d'Honneur

C'est l'un des incontournables du début d'année. L'annonce des personnes décorées de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite : 3.884 personnes au total, dont 63% le sont pour leur "investissement dans la lutte contre l'épidémie".

L'infectiologue Karine Lacombe et l'épidémiologiste Eric d'Ortenzio sont ainsi faits chevaliers de la Légion d'honneur, tout comme le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet pour le "soutien logistique" ou encore le PDG de CDiscount Emmanuel Grenier pour le "soutien aux entreprises". Dans la liste, on trouve également... un chambérien, bien connu des Français, Gautier Capuçon !

Très présent sur les réseaux sociaux durant les confinements, le musicien a partagé chaque jours des extraits d'oeuvres de Bach qu’il travaillait depuis deux ans, en vue d’une tournée annulée. Le rendez-vous quotidien de l'artiste à la maison génère des dizaines de milliers de vues. Gautier Capuçon nous offre Bach mais aussi Edith Piaf, Goldman ou Christophe. Une fois déconfiné, Gautier propose une tournée dans de petits lieux, un été en France. Quelques concerts à la rentrée.

2655 personnes récompensées de l'Ordre National du Mérite

Parmi les autres personnalités récompensées par la Légion d'Honneur, le chanteur Michel Sardou et le photographe Yann Arthus-Bertrand, les cinéastes Olivier Nakache et Eric Toledano... Pour rendre hommage aux personnes mobilisées contre le Covid-19, quatre promotions sont regroupées ce vendredi : celles du 1er janvier 2021 et du 14 juillet 2020 de la Légion d'honneur (1.229 personnes) et celles de mai et novembre 2020 de l'ordre national du mérite (2.655).