Le VISOV, des pompiers volontaires du web pour aider les secours en Vaucluse

Des pompiers volontaires sur le web, c’est un peu l’idée du réseau VISOV, les Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. L'association a signé lundi 10 juillet une convention avec les pompiers du Vaucluse pour leur faire gagner du temps dans leurs interventions.

Le VISOV (Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel), c'est une communauté de 250 sentinelles du web bénévoles née en 2014 en France, notamment suite à l’accident de train de Brétigny-sur-Orge. Ces veilleurs connectés se mobilisent pour aider les secours grâce aux réseaux sociaux.

Dans le cas d'un incendie ou d’une inondation par exemple, les pompiers ont très vite besoin d’informations factuelles pour connaitre le lieu, le périmètre et la gravité de Evènement. Des infos qu’on retrouve dès les premières minutes sur les réseaux sociaux grâce aux photos, aux vidéos et aux commentaires postés par les internautes.

"Maintenant, quand les gens sont témoins d'un accident, ils ont le réflexe de prendre des photos, des vidéos, de faire des commentaires," explique Jérôme Linck, référent Média sociaux et gestion d'urgence chez les pompiers de Vaucluse.

"Par exemple récemment pour le feu spectaculaire de l’entrepôt Mader Composites à Sorgues, on a pu avoir dès les premières minutes, en assurant une veille des réseaux sociaux, des vidéos, des photos et des commentaire qui ont permis de confirmer que c'était une intervention d'envergure" - Jérôme Linck du SDIS Vaucluse

"Ces informations sont très importantes pour nous, car ce sont les premiers témoins" - Jérôme Linck du SDIS Vaucluse Copier

Le VISOV fournit ainsi une aide précieuse en allant fouiller les moindres recoins des réseaux sociaux pour capter, trier et vérifier les informations en un temps record, avant de les envoyer aux secours... Leur travail permettrait aux secours de gagner 30 à 40 minutes sur leurs interventions d'après Gilles Martin, l'un des cofondateurs du VISOV.

Concrètement, comment travaillent ces guetteurs du web ?

"On va chercher des mots qui pourraient faire sens pour la population pour relater l'événement et capter les signaux faibles que pourraient être un mouvement de panique ou de foule qu'on va vite voir émerger sur les médias sociaux" indique Gilles Martin?

"Le VISOV fouille le web en faisant des recherches sémantiques" - Gilles Martin, cofondateur du VISOV Copier

"Pour une inondation, on va chercher des mots comme "crue", "débord", "débordant", mais aussi "innondation" avec deux "n", car pas mal de gens l'écrivent comme ça. Et dans ce flot d'informations, on ne va prendre que le factuel, c'est à dire les photos et les vidéos localisées a minima au niveau de la commune. C'est pleins de petites mains qui sont plus fortes que n'importe quel algorithme", précise-t-il.