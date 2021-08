Gironde : Haie d'honneur pour le volleyeur Antoine Brizard à la Brède après sa médaille d'or aux JO de Tokyo

Résident depuis deux ans à La Brède, le passeur de l'équipe de France de volley-ball Antoine Brizard, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, a été accueilli au stade André Mabille par une centaine de supporters venus le féliciter et tenter d'obtenir un autographe ou une photo.

Antoine Brizard accueilli et acclamé par une centaine d'habitants de la Brède

C'est un brédois en or qui s'est présenté au stade André Mabille ce mercredi après-midi. Antoine Brizard, l'un des grands artisans de la victoire des bleus en volleyball aux Jeux Olympiques de Tokyo, est venu partager sa médaille avec une centaine de supporters pressés d'échanger avec le champion. Installé depuis deux ans à La Brède, le passeur de l'équipe de France s'y est aussi marié il y a quelques mois.

Sous un grand soleil, les festivités ont démarré avec la diffusion des meilleurs moments de la finale face à la Russie, et notamment ce cinquième set plein d'incertitudes, jusqu'à un geste magique (et inattendu à deux points du match), d'un certain... Antoine Brizard.

Discours officiels et séance de dédicace

Installé sur le podium, pour ne pas changer des belles habitudes, Antoine Brizard a également reçu des mains de l'adjoint au maire François Frey la médaille de la ville, avant qu'une marseillaise ne retentisse pour célébrer une nouvelle fois la médaille d'or portée par le champion.

Une autre médaille... de la commune de La Brède, pour Antoine Brizard champion olympique de volley avec la France © Radio France - Steven Gouaillier

"Cette fête me touche"

Il s'est ensuite prêté au jeu des dédicaces. "C'est fou... On commence à prendre conscience de ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a un bon échantillon ici de ce que les Français ont vécu. Cette fête à la Brède, ça me touche. J'espère que tous les sportifs auront ça dans leur commune a confié Antoine Brizard, tout sourire.