Le voyage à vélo d'Aude et Solveig pour faire vivre le souvenir de Maël, leur fils décédé

La mort d'un enfant est quelque chose d'inconcevable et d'insurmontable. Après la disparition de Maël, ses mamans, Aude et Solveig, ont décidé de prendre la route, depuis Mondeville dans le Calvados, afin d'effectuer un voyage à vélo à travers la France pour faire vivre le souvenir de leur fils.

En octobre 2020, la vie d'Aude et Solveig et de leur fils Maël bascule. Le petit garçon souffre de fortes fièvres. Après de nombreux examens et de prises de sang, le diagnostic est sans appel : il s'agit d'une leucémie. Dans le cas de Maël, seule une greffe de moelle osseuse peut le guérir.

Après quelques jours, l'état de Maël se stabilise et il peut rentrer chez lui auprès de ses mamans. Excepté les deux visites hebdomadaires à l'hôpital pour faire un bilan et pour voir s'il a besoin d'une transfusion, il mène une vie normale.

Mi-novembre, son état se dégrade en quelques jours. Le 16 novembre, il est emporté par la maladie. Maël avait un an et demi.

Portraits de Maël - Page Facebook "En selle avec Maël"

Malgré la douleur, Aude et Solveig s'astreignent à aller de l'avant. Anciennes joueuses de rugby, elles s'imposent quotidiennement un programme physique d'entraînement avec des séances de vélo, de course à pied, de musculation... Le sport comme exutoire à la tristesse.

C'était ça ou le vide absolu [...] Et nous, ça nous a un peu sauvé au début parce que ça nous a tenu, vraiment - Aude

À l'annonce de la maladie de Maël, Aude et Solveig avaient pris la décision d'arrêter de travailler. Leurs familles, pour les aider, avaient organisé une cagnotte. Elles prennent connaissance du projet et se disent que la somme ainsi récoltée servira à financer un voyage à vélo après la guérison de Maël afin de remercier toutes les personnes qui les ont soutenues. Après son décès, Aude et Solveig décident de ne pas abandonner leur projet et prennent la route le 24 février 2021, depuis leur petite ville du Calvados.

En Selle Avec Maël

Leur projet de tour de France à vélo prend le nom d'En Selle Avec Maël. Une page Facebook lui est dédié pour informer leurs différents soutiens de l'avancée de leur voyage : "L'idée était d'aller remercier et rencontrer, accompagnées de Maël, toutes les personnes qui avaient participé, mais aussi toutes celles, nous ayant soutenu par des messages, des cartes, des pensées... Le tout, à vélo (petit clin d'œil à Maël, qui adorait faire des tours à l'arrière de nos vélos)."

Au programme, 70 étapes en trois mois, à raison d'une moyenne de 85 kilomètres par jour. Seul le troisième confinement au mois d'avril 2021, stoppe leur avancée. Aude et Solveig rentrent à Mondeville, mais reprennent la route en juillet pour finir leur voyage fin août.

Aude et Solveig devant la carte de France retraçant leurs futures étapes © Radio France - Nolwenn Le Jeune

On a trouvé que c'était un moyen de locomotion avec une vitesse parfaite pour avoir le temps de prendre le temps, justement, et qui nous permettait de respecter le délai qu'on avait pour faire ce voyage - Aude

Elles ne partent pas seules, Maël est là dans leurs pensées, c'est le moteur qui leur donne de l'énergie pour pédaler. Son doudou est du voyage ainsi que des photos de lui sur le guidon des vélos.

Le doudou de Maël au Mont-Saint-Michel - Aude et Solveig - En Selle Avec Maël

Un voyage riche en rencontres

Le but d'Aude et Solveig est d'aller à la rencontre de celles et ceux qui les ont soutenues par un don ou bien encore par un message. Chaque étape est ponctuée de rencontres que cela soit sur la route, lors d'une étape, ou bien encore le soir quand elles sont accueillies pour passer la nuit.

En fait, c'était de pédaler, mais aussi surtout de voir des gens, de rencontrer des gens - Solveig

Sur les trois quarts des étapes, des gens à vélo les accompagnent. Que ce soit pour quelques kilomètres ou bien pour la totalité de la journée. Ces présences sont réconfortantes et aident à trouver l'énergie nécessaire pour avancer. Mais les moments de solitude sont également essentiels pour pouvoir se recentrer sur soi, sa peine, son cheminement vers l'acceptation.

En fait, c'est totalement différent et le fait d'avoir ce mélange a été très important parce qu'on n'aurait pas pu le faire tout le temps, toutes seules - Solveig

Des soutiens d'Aude et Solveig sur le bord de la route - Aude et Solveig - En Selle Avec Maël

Lors de la préparation de leur voyage, Aude et Solveig ont contacté des personnes qui pouvaient les accueillir le soir. La famille, les amis, les amis d'amis voire des inconnus ont répondu présent.

On a pointé les étapes pour lesquelles il nous manquait du logement, en fait, et certaines personnes se sont proposées. Et c'est là qu'on a rencontré des personnes qui nous étaient totalement inconnues - Aude

L'accueil est à chaque fois chaleureux, bienveillant. Les conversations permettent de parler de Maël, de faire vivre son souvenir. Certains se le remémorent et ceux qui ne l'ont jamais rencontré, apprennent à le connaître. À l'heure d'aller se coucher, Aude et Solveig laissent à leurs hôtes un petit carnet de route où ils peuvent laisser un petit mot. Une sorte de journal de bord qui permet de garder une trace de chaque rencontre.

On peut dire qu'après [...] 70 étapes [...] plus de 70 personnes peuvent mettre un visage sur le nom de Maël et qui le connaissent un peu mieux - Solveig

Le retour... et après ?

Le 21 août 2021, les derniers coups de pédales sont donnés et Aude et Solveig arrivent chez elles à Mondeville. Les derniers kilomètres, elles les font, accompagnées par leur famille et les proches.

Le comité d'accueil à l'arrivée d'Aude et Solveig à Mondeville - Aude et Solveig - En Selle Avec Maël

Elles retrouvent la maison où Maël jouait, il y a quelques mois à peine. Après quelques jours, l'enthousiasme du voyage et des rencontres laisse la place à la dure réalité.

On savait, on en avait parlé avec beaucoup de gens, que le retour serait compliqué, que ça serait un vide après un tel projet. Et on savait qu'il faudrait penser assez rapidement à autre chose - Solveig

Aude et Solveig reprennent le travail, car "ça permet aussi d'occuper la tête à autre chose" et prévoient de compiler dans un livre tous les messages qu'elles ont pu recevoir ainsi que les photos prises pendant leur tour de France. Mais avant tout, elles vont garder le contact avec toutes les personnes qu'elles ont pu rencontrer.

Il faut que nous, on s'efforce de garder ce contact-là. D'écrire, d'envoyer des messages. C'est important, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de belles rencontres et on ne voudrait pas que ça s'arrête comme ça - Solveig

Même si parfois, leur sourire cache une émotion, des yeux plus brillants, une voix moins assurée, elles nous montrent qu'elles sont fortes et déterminées à être heureuses. Le chemin est encore long, mais elles sont entourées et aimées. Leur détermination est un exemple de courage face à la perte d'un enfant. Grâce à Aude et Solveig, Maël ne sera jamais oublié et aura touché des inconnus qui n'auront jamais eu la chance de le rencontrer.