Le vrac se fait une place au centre-ville d'Orléans

Bonbons, savon, céréales, épices, graines, pâtes, etc...750 produits sont disponibles : sans emballage inutile, au juste poids et la grande majorité en circuits courts chez Day by Day. L'épicerie a ouvert hier à Orléans place Louis XI et les adeptes d'un autre mode de consommation s'y retrouvent.

C'est un mode de consommation qui se développe de plus en plus, la vente en vrac s'ancre encore un peu plus dans le centre-ville orléanais. Certaines boutiques le proposaient déjà, mais sur certains créneaux précis comme l'alimentaire par exemple. Avec l'ouverture de la franchise Day by Day c'est une offre un peu plus complète qui est proposée. Le principe est simple : des distributeurs sont à la disposition des clients qui prennent la quantité dont ils ont besoin. Pas d'emballage, les clients viennent donc avec leur contenant ou ils choisissent ceux mis à disposition dans le magasin (bocaux, bouteilles, etc). Un concept qui séduit Claire-Elise, une des 1ères clientes hier.

Fini les gros paquets dont une partie termine parfois à la poubelle, même pour l'apéritif, on peut choisir au juste poids © Radio France - Johan Gand

Anne, cliente séduite par le concept du magasin, y trouve ce dont elle a besoin et même plus...

"Le conseil, c'est quand même d'abord pour cela que je suis là"

Derrière le comptoir c'est Jean-Baptiste Henneguier qui accueille et conseille. Fils d'épiciers orléanais, c'est en découvrant un des magasins Day by Day qu'il a été séduit par l'idée et qu'il a décidé de se lancer dans cette franchise. Evidemment sensible aux arguments de réduction du gaspillage, des emballages, il insiste également sur la qualité des produits. Parmi les 750 références, un tiers environ est en bio et il y a aussi la préoccupation de choisir les circuits courts et la production nationale. Jean-Baptiste a donc une tâche de conseil et d'explication importante et variée auprès de ses clients.

Conseil, sourire, bonne humeur les maître-mots du commerce de proximité pour Jean-Baptiste Henneguier, le gérant © Radio France - Johan Gand

L'aspect conseil est un des plaisirs du gérant Jean-Baptiste Henneguier

"Une autre façon de consommer"

Dès hier les 1ers clients ont donc pu découvrir ce magasin. Une clientèle hier essentiellement féminine et de proximité. Claire-Elise apprécie cette ambiance différente et surtout une consommation différente.

Savon, shampoing, sels de bain, tout est portionnable © Radio France - Johan Gand

Pour Claire-Elise cette épicerie est une façon de consommer autrement

L'ADEME rappelle qu'en France chaque année, le gaspillage alimentaire c'est 20kg/an et par personne dont 7kg qui ne sont même pas déballés!