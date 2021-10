Le vrac : un mode de consommation qui explose et une filière en devenir en Bourgogne Franche-Comté

Ce lundi 11 octobre 2021 la région présente un programme d'action sur la vente en vrac, avec l'ADEME et le Réseau Vrac, Ce programme s'inscrit dans la politique régionale de lutte contre les déchets et en matière de "vrac" notre région à déjà une petite longueur d'avance.

La filière vrac est au menu de la région Bourgogne Franche-Comté ce lundi 11 octobre 2021. Elle présente un programme d'action aujourd'hui à Dijon avec l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) et le Réseau Vrac, qui regroupe plus de 1900 professionnels de la filière en France. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la loi anti gaspillage et la politique régionale de lutte contre les déchets.

La filière vrac en Bourgogne Franche-Comté

Pour cela la région va pouvoir s'appuyer sur un tissu économique déjà fort dans le domaine explique Célia Rennesson directrice générale de l’association Réseau Vrac. "On a environ une vingtaine de fournisseurs adhérents de l'association implantée dans la région et qui sont très dynamiques, que ce soit des producteurs ou des fournisseurs de services équipements", un tissu économique auquel il faut ajouter plus de 550 magasins proposant un rayon vrac, et même une quarantaine de magasin entièrement dédiée à ce mode de consommation dans la région.

Des consommateurs bien loin de l'image et du cliché du "bobo citadin"

Il faut dire que le vrac à le vent en poupe. Il permet de n'acheter que ce que l'on consomme et donc de faire des économies en évitant le gaspillage. "Aujourd'hui, avec 20 euros vous êtes capable de faire quasiment toutes vos courses en vrac et vous n'êtes pas obligés d'arbitrer entre acheter un baril de lessive ou manger pour terminer la fin du mois" explique Célia Rennesson. Ecologie et économie sont deux arguments de poids à tel point que le chiffre du marché du vrac a été multiplié par dix en cinq ans ! D'ici la fin de l'année le marché devrait peser 1, 4 milliards d'euros. Et contrairement aux idées reçue, les premiers utilisateurs du vrac ne sont pas des bobo, loin de là. Selon Célia Rennesson, les principaux consommateurs habitent des zones rurales ou des villes de moins de 20 000 habitants. Il s'agit, en grande majorité, de personnes retraitées ou vivant seules.

Preuve que le phénomène se démocratise, aujourd'hui chaque mois au moins 5,4 millions de français ont recours au vrac et plus largement, au cours de l'année, au moins de 37% de la population se rend dans un rayon ou un magasin de vrac.