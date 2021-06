Le (vrai) jour de réouverture pour certains restaurateurs

La première vague de réouverture des bars/restaurants le 19 mai ne concernait que les terrasses. Ce qui a exclut de fait ceux qui n’avaient aucun espace extérieur. Le service en salle est autorisé, avec toutefois une jauge de 50 %, dans la nouvelle étape du déconfinement ce 9 juin. Ce qui va permettre de nombreuses réouvertures d’établissements.

Rue Henry Chéron, à Caen, les trottoirs ne sont pas très larges et le flot de véhicules assez soutenu sur cet axe. Les restaurateurs ont majoritairement renoncé à rouvrir le 19 mai dernier, quand le feu vert a été donné pour les services en terrasses. “Je n’ai pas de terrasse, donc pour moi la reprise c’est ce 9 juin” confie Mickael Duarte-Devale, le patron du bistrot de Venoix. Il va rouvrir mais avec une jauge de 50 % par rapport à sa capacité habituelle. “84 couverts normalement, ça va donc faire 42. Pas assez pour être rentable pour une brasserie le midi. Heureusement il restera les aides de l’État jusqu’à la fin du mois d’août” calcule le chef cuistot, qui se dit "heureux de reprendre après huit mois de fermeture. On va retrouver nos habitués du quartier”.

Les réservations bouclées pour la première semaine - Ivan VAUTIER, chef étoilé

Quelques dizaines de mètres plus loin, sur le même trottoir, le restaurant du chef étoilé Ivan Vautier. L’activité est déjà perceptible en cuisine. “On commence à tout préparer, on fait par exemple nos jus de légumes. Il y a aussi les tournées avec nos producteurs locaux à réorganiser, la reprise c’est du costaud chez moi” détaille le restaurateur caennais, avant d’accueillir ses premiers clients dès ce mercredi. “Certains ont réservé depuis des mois pour le jour de réouverture. Pour la première semaine, on sera sans doute complet pour tous les services”. Ivan Vautier n’est pas soumis à une jauge dans son restaurant réparti en trois salles, avec des tables déjà espacées en temps normal pour assurer la tranquillité de la clientèle. “J’ai fait de la cuisine à emporter pendant cinq mois puis j’ai abandonné. Il n’y avait plus de passion à remplir des barquettes. Et j’ai besoin de cette passion” rembobine Ivan Vautier, avant de retrouver sa clientèle en salle.

Situations variable en périphérie

Sorti du quartier Venoix, et même du périphérique, Aurélien Roussel poursuit sa reprise par étapes dans son restaurant l’Olivade à Verson. Lui s’est vite mis à la vente à emporter. Puis la Mairie lui a accordé une extension de terrasse pour accueillir une grosse vingtaine de clients. “Avec la possibilité de reprendre le service en salle, on devrait atteindre les cinquante couverts par jour” détaille le jeune patron. Sa clientèle du midi vient essentiellement de la zone industrielle toute proche.

Le Tablier, capacité de 300 couverts, espère retrouver une fréquentation normale © Radio France - Didier Charpin

Toujours à l’extérieur du périphérique caennais, l’un des plus gros restaurants est “Le tablier” à Saint-Contest. Une capacité de 300 couverts en temps normal, dont un tiers sur la vaste terrasse. Cette dernière, amputée de 50 % dans le précédent protocole, n’a pas été vraiment permis de relancer l’activité depuis le 19 mai "vu la météo qu’on a eu, ça ne fait pas rêver de manger en terrasse par 13 degrés avec un vent de 70 km/h” soupire Nicolas Herville, le patron. Il y a même des jours où il a renoncé à ouvrir sa terrasse, pour se contenter de son kiosque de vente à emporter. Ce mercredi la terrasse peut tourner à 100 %, seule la salle de 200 couverts doit réduire sa capacité de moitié. Une bonne nouvelle ? “Attendons de voir. Le midi j’ai essentiellement une clientèle d'affaires, qui vient de la zone tertiaire toute proche. Mais avec le télétravail, je ne sais pas s’il y aura autant de monde qu'avant" explique t-il. Son implantation fait qu’il vise deux clientèles plutôt distinctes : ceux qui travaillent dans les entreprises voisines le midi et les touristes le soir, lorsqu’ils passent la nuit à proximité du Mémorial de Caen. Des visiteurs français ou étrangers qui ont manqué lors de l’anniversaire du Débarquement. Le milieu de la restauration va donc repartir lentement, malgré ce deuxième assouplissement en trois semaines.