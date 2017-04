Le VTT finalement bientôt autorisé aussi sur le secteur de Luminy dans le Parc des Calanques ?

Pratiquer le VTT dans le Parc des Calanques, c'est autorisé oui, presque partout. Mais il reste un secteur interdit, un terrain propriété de la ville de Marseille, et y circuler en VTT peut encore vous coûter pas moins de 135 euros.

C'est la colère d'un marseillais qui nous a mis la puce à l'oreille : il aurait reçu un PV de 135 euros, parce qu'il circulait en VTT sur le secteur de Luminy, dans le Parc des Calanques.

Sa vidéo postée il y a quelques jours sur Facebook a été vue et partagée des centaines de milliers de fois

La vidéo de Serge a été vue à plusieurs centaines de milliers de reprises © Radio France - Tony Selliez

En fait, la pratique du VTT est autorisée presque partout sur les sentiers des calanques : sur les propriétés du département, du Conservatoire du Littoral, de la Ville de Cassis... Mais pas sur le massif de Luminy : un territoire qui appartient à la ville de Marseille. C'est un arrêté municipal qui interdit l'accès dans ce secteur aux vélos.

"Il y a une frontière, elle n'est pas matérialisée. Donc vous ne savez pas quand vous passez d'une proriété à une autre, et quand vous arrivez sur la propriété de la ville de Marseille où c'est interdit. Les agents font respecter l'arrêté muncipal et c'est normal mais.. c'est ubuesque" Didier Réault, le président du Parc des Calanques

Des discussions sont en cours. Une concertation a débuté l'année dernière avec les vététistes, les pratiquants de sport nature et les collectivités (Mairie, conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Parc des calanques.. ). En mars 2016, la direction de l'établissement public avait présenté aux associations un projet de réglementation très stricte sur la circulation des vélos, sur l'ensemble du territoire.

Sur ce dépliant officiel du Parc des Calanques, le VTT est autorisé.. presque partout © Radio France -

"Ce n'est pas un Parc National sous Cloche, nous sommes favorables à ce qu'il soit ouvert (...) L'idée c'est d'abord que toutes les propriétés soient ouvertes à la circulation VTT, sur les pistes DFCI et les grands sentiers et que toutes celles qui sont dangereuses ou sensibles écologiquement soient évidemment réduites et interdites" Didier Réault, le président du Parc des Calanques