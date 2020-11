Le week-end gastronomique d'Avignon sera numérique

À Cause de la crise Covid, le Week-end gastronomique d'Avignon ne se déroulera pas sous un chapiteau sur la place de l'horloge, mais il aura bien lieu... en version numérique et toujours du 21 au 29 décembre. !

Les Agriculteurs du réseau bienvenue à la ferme venus de toute la France seront présents sur le site du drive fermier de la chambre d'agriculture de Vaucluse et on pourra ensuite aller chercher son panier - en présentiel cette fois - dans l'après midi du 9 décembre à la chambre d’agriculture de Vaucluse ou le samedi 12 (après midi également) sur le quai du Rhône sous le pont st Bénezet à Avignon.

Des produits locaux et d'autres plus "exotiques"

Des fruits et légumes du Vaucluse, du nougats de St Didier, des vins de Châteauneuf-du-Pape, du Ventoux et du Luberon mais aussi d'Alsace et de l’Armagnac, sans oublier les foies gras, confit, viande d’autruche, escargots, miel, fromages, charcuteries ou noix de Grenoble et même des produits cosmétiques à base de lait de jument.

On pourra suivre toute l’actualité de l’évènement sur la page facebook : https://www.facebook.com/weekendgastronomique/